Sommeil : voici 5 plantes qui aideraient à mieux dormir

Les troubles du sommeil ne sont pas rares. Ils touchent beaucoup de personnes notamment pendant les périodes de stress. Pour s’en prémunir et retrouver des nuits tranquilles, on peut avoir recours aux plantes sous forme d’infusion ou de gélules. Voici 5 plantes qui peuvent aider à mieux dormir.

La verveine

Réputée depuis des siècles pour ses vertus apaisantes, la verveine participe à lutter contre le stress et l’anxiété. Elle apaise aussi les troubles gastriques et permet ainsi de passer des nuits paisibles. Une pincée de feuilles infusées pendant une dizaine de minutes suffira. Et en plus, son petit goût citronné n’est pas désagréable.

La passiflore

La passiflore est une liane de la famille des passifloracées. On l’utilise aussi pour ses propriétés calmantes. Elle est particulièrement efficace pour la nervosité et les troubles du sommeil. On la trouve facilement en gélules dans les rayons de parapharmacie.

Image par Richard Revel de Pixabay

La valériane

Dans la Grève antique, on l’utilisait déjà pour soigner les insomnies. Aujourd’hui la valériane est encore largement utilisée pour ses effets sédatifs et calmants. On pourra boire une infusion plusieurs fois par jour pour étaler les effets. Attention à bien respecter les doses prescrites.

L’escholtzia

Connu sous le nom de pavot de Californie, l'eschscholtzia fait partie des plantes recommandées pour améliorer le sommeil. Il agit comme un sédatif et un anxiolytique naturel. Il diminue les réveils nocturnes aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte.

Le houblon

Cette plante grimpante de la famille des lianes est utilisée notamment pour faire de la bière. On le sait moins, le houblon peut aussi s’avérer efficace en cas de sommeil agité ou d’insomnies. Il a un effet sédatif et apaisant sur le système nerveux.