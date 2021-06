Ces 5 aliments qui seraient bénéfiques pour la vue

Aujourd’hui, grâce aux lentilles et aux lunettes il est possible de corriger les faiblesses de ses yeux. Une bonne vue est un capital qui hélas s’étiole avec l'âge. Pour diminuer ces effets, l’alimentation a un rôle à jouer. Voici 5 aliments qui qui seraient bénéfiques pour la vue.

Les jaunes d’œufs

Avec l’âge, le risque de dégénérescence maculaire augmente. D’après deux études américaines publiées dans le Journal of Nutrition, le jaune d’œuf permettrait de prévenir ce phénomène. En effet, il contient deux puissants antioxydants, la lutéine et la zéaxanthine. Ces derniers auraient un effet protecteur sur la rétine et filtreraient notamment la lumière bleue.

L’avocat

L’avocat est lui aussi riche en lutéine. Il va donc aider à lutter contre certaines maladies oculaires et permettre de garder une bonne vue le plus longtemps possible. Il dispose par ailleurs de nombreux autres bienfaits.

L’orange

La vitamine C est essentielle pour la prévention de l’oxydation de la cornée. On la retrouve surtout dans les agrumes mais aussi dans de nombreux légumes... Plusieurs études ont prouvé que cette vitamine réduirait le risque de développer des cataractes.

Les épinards

Les épinards sont aussi une source importante de lutéine et de zéaxanthine. Ces deux antioxydants entretiennent la macula, la zone qui se trouve au centre de la rétine et qui permet de distinguer les couleurs. Il ne faut donc pas hésiter à manger des épinards.

Les fruits de mer

Rien de tel qu’une virée au bord de l’océan pour déguster un plateau de fruits de mer. En plus de nous régaler, les huîtres et les crustacés apportent leur lot de zinc. Cet oligoélément est primordial pour la vision. D’abord parce qu’il aide au bon fonctionnement du nerf optique. Ensuite parce qu’il va permettre de mobiliser la vitamine A qui est stockée dans le foie.