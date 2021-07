Les 5 bienfaits épatants de la pêche

Juteuse et charnue, à la chair blanche, jaune ou rouge, la pêche est l'un des fruits stars de l'été. Et si on l'aime autant que la nectarine ou le brugnon, on l'apprécie aussi pour ses qualités nutritionnelles. Voici cinq raisons d'en déguster sans modération.

Elle garantit une belle peau

On ne cesse d’entendre dans les publicités les mérites de certains produits qui donnent «une peau de pêche». De nombreuses marques de cosmétiques utilisent en effet ce fruit pour élaborer des soins visant à apporter un teint lumineux et resplendissant. La pêche favorise le bronzage et protège les cellules des agressions extérieures.

Elle régule le transit

Ce fruit contient une forte dose de fibres solubles qui permettent de limiter les ballonnements et la constipation qui touchent de plus en plus de personnes. Il est conseillé de le consommer avec la pelure pour davantage de résultats. La pêche préviendrait aussi l’apparition du cancer du côlon.

Elle protège le cœur

Puissant antioxydant, la pêche participe à lutter contre le mauvais cholestérol présent dans le sang. Aussi est-il recommandé de manger une bonne quantité de fruits et de légumes quotidiennement pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

Elle aide à garder la ligne

La pêche, on peut en consommer sans culpabiliser. Elle se compose en effet essentiellement d’eau (à 90% environ) et reste très peu calorique. Les fibres qu'elle renferme procurent par ailleurs une sensation de satiété qui permet d’éviter les grignotages au cours de la journée. Renfermant de la vitamine C, elle apporte aussi de l’énergie.

Elle est diurétique

Riche en minéraux, la pêche est une solution naturelle pour éliminer les toxines de l’organisme. Connue pour son action dépurative et diurétique, elle est à ajouter à l’alimentation des personnes souffrant de rétention d’eau et de calculs rénaux.