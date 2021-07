Mcdonald's : voici ce que contiennent vraiment les nuggets

A la fois croustillants et fondants, les nuggets font partie des produits phares de McDonald's. Mais que contiennent vraiment ces beignets de poulet ?

Ils sont composés à 47% de blanc de poulet haché. A l’intérieur de ces croquettes panées, on retrouve également de la farine (blé et maïs), de l’huile de colza, de l’amidon de riz, de manioc, et de pois, ainsi que de la fécule de pommes de terre, des ingrédients utilisés en cuisine pour gélifier et épaissir les textures. Mais ce n’est pas tout.

Sous la panure, il y a d'autre part du gluten de froment, qui donne à la pâte son caractère élastique et du volume aux nuggets, des poudres à lever (Calciumphosphate, Disodiumdiphosphate, Natriumhdrogencarbonate), du sucre, et du dextrose, un sucre simple élaboré à partir de maïs, souvent utilisé comme un édulcorant ou pour augmenter la durée de conservation des aliments.

Sur la liste des composants, figurent aussi du sel, de la chapelure, des épices, de l’huile de grains de tournesol, et de l’extrait de céleri. La goût des nuggets vendus par la chaîne de restauration rapide repose donc sur le mélange de tous ces ingrédients. Pour rappel, la recette de base n’en contient que sept : du poulet, des oeufs, de la chapelure, du sel et du poivre, de la farine, et de l’huile.