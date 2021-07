Les 5 bienfaits étonnants de la mûre

L'été, on aime déguster des mûres préparées en tarte, en salade, en confiture ou en sorbet. Cette petite baie rouge sombre possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour l'organisme. Rapide passage en revue de ces bienfaits.

elle limite les inflammations

Pour lutter contre les inflammations, il est recommandé de consommer des mûres régulièrement. Cet anti-inflammatoire naturel permettra entre autres de traiter les aphtes, les douleurs au niveau des gencives, ainsi que les maux de gorge et les laryngites. A noter que les feuilles du mûrier ont des propriétés astringentes et cicatrisantes.

Elle protège le cœur

Ce fruit renferme des substances flavonoïdes ce qui en fait un aliment conseillé pour réduire le risque d’apparition de maladies cardiovasculaires. La mûre réduit en effet le taux de mauvais cholestérol dans le sang.

Elle améliore le transit intestinal

Riche en eau ainsi qu’en fibres, la mûre facilite le transit intestinal et améliore la digestion. Ainsi, on en aura fini avec les problèmes de constipation. Et l’on pourra en manger sans modération puisqu’elle est peu calorique et nous évite les grignotages.

Elle aide à la bonne circulation sanguine

Source d’antioxydants et de vitamines, cette petite baie est reconnue pour ses bienfaits en matière de circulation sanguine. Elle permet par conséquent de combattre de nombreux problèmes comme l’apparition de varices disgracieuses sur les jambes.

Elle traite l'anémie

Si son jus est conseillé en cas de fièvre, la mûre qui est riche en minéraux, dont le fer, est un fruit que l’on ajoute à son alimentation si l’on souffre d’anémie. Elle rebooste l’organisme et redonne assurément de l’énergie.