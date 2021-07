Voici 6 aliments qui contiennent plus de calcium que le lait

Le calcium est un sel minéral indispensable à la santé. Il contribue au bon développement des os et des dents, et participe au bon fonctionnement de nos systèmes nerveux et musculaires.

C’est pourquoi il est important d’en consommer tous les jours, et à tous âges. Si le lait en est une source importante, elle n'est pas la seule. D’autres aliments contiennent autant de calcium, voire davantage.

Le gruyère

Comme par exemple le gruyère. C'est l'un des fromages les plus riches en calcium. Avec ses 1010 mg de calcium pour 100 grammes, le gruyère est une très bonne alternative au lait qui, de son côté, en contient 125 mg pour 100g (environ 100ml). Une portion de 30 g couvre 30% de l’apport journalier conseillé pour un adulte en calcium et 20 % de l’apport quotidien recommandé en phosphore, le sel minéral le plus abondant dans l'organisme après le calcium (un adulte en possède environ 1 kilo dans son organisme). Sur la liste des fromages qui sont le mieux pourvus en calcium, on retrouve aussi le parmesan et le comté.

Le thym

En infusion, dans des plats pour les parfumer... Cette plante aromatique gagne à être intégrée plus fréquemment dans notre alimentation. Efficace contre les troubles digestifs et les maux d'hiver (toux, des congestions nasales…), le thym est également extrêmement riche en calcium (1260 mg/100 g en moyenne), soit plus que les besoins quotidiens d’un adulte. Entre 19 à 50 ans, l’Anses recommande un apport journalier de 1000 mg environ. A noter que l’on trouve aussi du calcium dans le cumin (931 mg/100 g), ou encore la cannelle (1080 mg/100 g).

Les sardines

Autre aliment à consommer pour faire le plein de calcium : les sardines. Riches en protéines, en vitamine D, bonne pour les os et les muscles, et en oméga 3, des acides gras essentiels pour l'organisme, ces petits poissons sont une excellente source de calcium.

Une boite de sardines à l'huile en conserve contient 400 mg de calcium pour 100 g, soit l'équivalent d'1/3 de litre de lait, à condition toutefois de manger les arêtes. Ce sont en effet ces dernières qui concentrent la majeure partie du calcium.

Les amandes

Dans la famille des oléagineux, on retrouve les amandes. Une portion de 100 g d'amandes contient environ 250 mg de calcium. C’est l’un des fruit à coques les plus riches en calcium. Sans compter que les amandes ont bien d’autres bienfaits. Riches en fibres, elles apportent aussi de la vitamine E, qui joue un rôle important dans la protection des systèmes cardiovasculaire et nerveux. A noter que les nutritionnistes recommandent d’en manger une petite poignée le matin.

L’eau minérale

Côté boissons, c’est l’eau qu’il faut privilégier. Mais pas n’importe laquelle. Certaines sont plus riches en calcium que d’autres. C’est le cas notamment de l'Hépar, une eau dite «calcique». Un litre apporte 549 mg de calcium et couvre environ 68% de la quantité quotidienne de calcium à consommer, soit près de deux tiers de nos besoins.

On peut aussi citer Contrex (468mg pour 1 litre), ou encore l’eau Courmayeur (557 mg de calcium par litre). Les amateurs d'eau gazeuse peuvent quant à eux opter pour la Salvetat et la Rozana, mais elles sont toutefois moins bien pourvues en calcium que les eaux plates citées plus haut avec respectivement 253 mg par litre, et 301 mg par litre.

Le wakame

Le wakame est une algue très utilisée dans la cuisine japonaise. On la retrouve par exemple dans la soupe miso. Elle a de nombreuses propriétés dont sa teneur en calcium. Pour 100g d'algues, on relève près de 1000 mg de calcium d'après l'Anses. Ce super aliment est notamment recommandé aux personnes qui souffrent d'ostéoporose.