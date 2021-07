Comment conserver les fraises plus longtemps ?

Charlotte, Ciflorette, Gariguette, Cirafine… Fruit star des beaux jours, la fraise a de multiples qualités, aussi bien sur le plan gustatif que nutritionnel. Seul inconvénient, elles se conservent peu de temps, environ 48 heures dans un endroit frais. Il existe toutefois quelques astuces pour augmenter leur durée de conservation.

jeter les fraises avariées

Avant de les laver et de les mettre au frigo, pensez à trier vos fraises en jetant celles qui sont très abîmées (taches brunes) et avariées. La pourriture se présente sous forme d'un petit duvet gris. Vous pouvez également vous en servir pour réaliser un sirop. En ayant ce réflexe, vous évitez ainsi que les fruits moisis ne contaminent les autres.

Les laver avec du vinaigre

D'autre part, il est recommandé de laver les fraises avec de l’eau et du vinaigre. Celui-ci va éliminer les bactéries, responsables du vieillissement accéléré des fruits, et ce, sans en altérer le goût. Trempez-les environ 3 minutes dans le mélange, puis essorez-les à l’aide d’un papier essuie-tout car l'humidité accélère le processus de décomposition.

les mettre dans une barquette perforée au frais

Après quoi disposez les fraises dans une boîte ou barquette perforée, puis mettez-les dans le bac à légumes du réfrigérateur pour éviter qu’elles ne se dessèchent ou bien dans un environnement froid où la température est comprise entre 0°C et 2°C. De cette manière, vous pouvez les conserver jusqu'à 3 jours après leur achat ou leur cueillette.

Ne pas les équeuter

Afin de les conserver plus longtemps, évitez également de les équeuter. Cette étape doit avoir lieu au dernier moment, juste avant la dégustation. En faisant cela, les fraises se gorgent plus facilement d'eau et pourrissent plus rapidement. Si dans le lot certaines sont déjà coupées, ne tardez vraiment pas à les consommer.