Cette boisson naturelle est un remède contre la fatigue

En cas de fatigue, les légumes et les fruits sont nos meilleurs alliés. Voici une recette de jus pour se rebooster efficacement et affronter les derniers jours de froid.

Pour faire le plein d’énergie, prenez du chou kale, ou chou frisé. Ce légume est plein de fibres et de fer, et on sait qu'une carence en fer peut entraîner une sensation d'épuisement et de fatigue. Mixez deux feuilles de chou et deux poignées d’épinard, une excellente source de magnésium et un sel minéral essentiel pour lutter contre les coups de mou.

Puis, ajoutez deux branches de céleri, pour les vitamines B indispensables à la production d'énergie, une pomme verte et un demi-citron, qui contiennent tous deux un taux élevé de vitamine C, la «vitamine du tonus», et enfin, un demi-concombre.

Composé à 95% d’eau, ce légume antioxydant apporte une bonne hydratation à tout le corps. Pour rappel, quand l’organisme manque d'eau, il se fatigue plus vite. C’est pourquoi il est important de boire suffisamment d’eau (au moins 1,5L par jour).

Les amateurs d’agrumes peuvent également opter pour cette deuxième recette : pressez deux oranges et un citron, puis mixez quatre clémentines et une carotte. Riche en bêta-carotène, ce légume est idéal pour lutter contre le teint terne et fatigué.

Enfin, ajoutez quelques feuilles de persil à la préparation. C’est en effet un aliment de choix pour combattre la fatigue passagère. Véritable concentré de vitamines, cet aromate contient aussi une bonne dose de fer et des antioxydants.