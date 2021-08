Ces 5 aliments de l'été à consommer pour être en pleine forme

Les aliments de saison sont pleins de nutriments qui vont contribuer à une santé de fer. Pour passer un été en forme, voici ceux qu’il faudrait intégrer à ses repas sans modération.

La sardine

La sardine renferme un taux intéressant de fer (1,67 mg pour 100 g) qui aide à la production de globules rouges. Elle est donc vivement conseillée, même avec de l’huile d’olive, pour les femmes souvent carencées en raison de leurs pertes menstruelles.

L’abricot

L’abricot est riche en bêta-carotène, un antioxydant bénéfique pour la peau. Il la protège face aux agressions extérieures et aux rayons UV. Il garantit aussi un effet bonne mine, tout en préservant la vue.

Le melon

Dégusté frais, le melon est très apprécié l’été. Très riche en eau (plus de 90 %) mais également en nutriments, notamment en potassium et en calcium, ce légume favorise une bonne hydratation – primordiale en période estivale – et a une action diurétique. Il facilite l’élimination des toxines accumulées et lutte contre la rétention d’eau.

Le poivron

Qu'il soit vert, rouge ou jaune, le poivron a de multiples propriétés. Riche en vitamines, le poivron favorise la digestion et prévient les maladies cardiovasculaires. Il permettrait de lutter contre les douleurs articulaires.

La framboise

La framboise fait partie des fruits très peu caloriques (38 kcal pour 100 g) que l’on peut consommer sans culpabiliser. Riche en fibres, elle accélère le transit intestinal et augmente la sensation de satiété ce qui en fait un allié non négligeable si l’on souhaite se délester de quelques kilos