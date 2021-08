Voici comment faire pousser un avocatier à partir d'un noyau

Si vous êtes un grand consommateur d'avocats, vous pourriez peut-être en faire pousser chez vous plutôt que d'en acheter régulièrement. Surtout que cela est très simple.

En effet, il vous suffit d'avoir un noyau d'avocat pour le transformer en avocatier. Il faut toutefois respecter quelques étapes obligatoires, et vous armer de patience.

Dans un premier temps, il vous faut donc récupérer un noyau, le nettoyer à l'eau claire, et le laisser sécher quelques jours. Ensuite, plantez 3 ou 4 cure-dents dedans, sur 5 mm environ, afin de pouvoir reposer le noyau sur un verre d'eau. La partie «pointue» du noyau doit être dirigée vers le haut, tandis que la partie «arrondie» doit être immergée dans l'eau (qui doit donc être alimentée lorsque qu'elle s'évapore).

Le bout du noyau a enfin fissuré pour laisser place à la petite tête de l’avocatier hihi pic.twitter.com/mS7mRnwcZu — (@_sa_r_ah) June 17, 2020

Le verre doit ensuite être placé dans une pièce chaude. Au bout de quelque temps (plusieurs semaines a priori), le noyau va se fissurer, laissant apparaître la racine, puis la tige de l'avocatier. C'est alors le moment de le sortir de l'eau.

En effet, une fois la racine sortie, il est important de mettre le noyau en terre. Pour cela, utilisez un terreau léger et humide, et pensez à mettre des billes d'argiles au fond de votre pot pour drainer l'eau. Si vous décidez de le planter directement dans la terre, dans votre jardin, veillez à ce que le sol ne soit pas trop compact, et choisissez un endroit au soleil, mais si possible sans exposition directe aux rayons trop forts (si vous vous habitez une région aux hivers froids, optez plutôt pour l'intérieur). Ensuite, arroser le 1 à 2 fois par semaine, sans excès.

Avec un bon entretien, l'avocatier poussera comme il faut, et peux vivre jusqu'à 70 ans. Mais il vous faudra patienter pour récolter vos premiers fruits puisque les premiers avocats devraient arriver au bout de... quatre ans.