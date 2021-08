Gluten : ces 5 aliments à éviter en cas d'intolérance

De plus en plus de Français adoptent les régimes sans gluten.

Si la prévalence de la population à cette affection n'est pas connue, le chiffre de 1 % est régulièrement cité pour la France. Quand elle est sérieuse, elle peut détruire la paroi de l'intestin grêle et provoquer différents symptômes comme l’anémie ou des douleurs osseuses. Pour s’en prémunir, il faut bannir les aliments qui portent ces protéines. Voici ceux qui en contiennent le plus.

Le pain

Sous forme de baguette ou de boule, le pain est très présent dans les habitudes alimentaires des Français à toutes les étapes du repas. Il contient toujours du gluten. Ce mélange de protéines sert d’ailleurs à le faire lever : « gluten » vient du latin « colle ». Il est désormais possible de trouver des pains sans gluten, réalisés à partir de farine de riz ou de maïs. Mais il faut parfois le commander auprès de son boulanger.

La farine

La farine sert à préparer de multiples aliments en dehors du pain comme les gâteaux. Les intolérants au gluten doivent donc être vigilants sur la composition des pâtisseries. Des farines sans gluten sont toutefois disponibles dans le commerce notamment dans les grandes surfaces.

Les pâtes

Réalisées à partir de blé, les pâtes contiennent du gluten. Les intolérants devront donc les éviter absolument, quelles que soit leur forme : spaghetti, penne, ravioli, etc. De nombreuses alternatives permettent de se cuisiner des plats al dente. Il existe par exemple des pâtes de lentilles corail ou verte.

La bière

Les boissons peuvent contenir aussi du gluten. C’est le cas de la bière. Son brassage fait appel à des céréales comme le blé ou l’orge, par conséquent les intolérants devront passer leur chemin. Avec l’explosion des micro-brasseries, il y a beaucoup de références sans gluten disponible sur le marché. Elles arborent le logo de l’épi barré.

La pizza

Facile à préparer et encore plus à commander, la pizza est sur la liste rouge des aliments contenant du gluten. En effet, sa pâte se prépare à partir de farine. Mais heureusement il existe là encore des alternatives. De nombreuses recettes simples, à base de farine de riz et de maïzena, permettent de préparer des pizzas compatibles avec un régime stricte.