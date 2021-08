Ces 5 bienfaits surprenants du litchi sur la santé

Aussi appelés «cerises de Chine», les litchis renferment de multiples vertus. Voici 5 raisons de consommer plus souvent, été comme hiver, ce petit fruit exotique à la chair blanche pulpeuse et sucrée.

Un allié pour la peau

Le litchi, qui pousse sur un arbre touffu portant le même nom, contient des antioxydants et aide ainsi à lutter contre le vieillissement cutané. Il booste la production de collagène, qui apporte l'élasticité de la peau, et renouvelle les cellules épidermiques.

Soulage les maux de ventre

Composé de 80% d'eau, cet aliment riche en fibres, mais aussi en calcium, en sodium et en fer, soulage également les brûlures d’estomac, ballonnements et autres maux de ventre, régule le transit intestinal, facilite la digestion et prévient la constipation.

Bon pour le cœur

Excellente source de potassium et de vitamine B, ce fruit connu depuis au moins 2000 ans favorise le bon fonctionnement du cœur et réduit le taux de LDL, aussi appelé «mauvais cholestérol», dans les artères. Il diminue donc le risque de maladies cardiovasculaires.

Un remède anti-fatigue

Autre bienfait : il permet de faire le plein d’énergie. Et pour cause. Il est riche en magnésium et contient une teneur en vitamine C très élevée (71 mg de vitamine C pour 100g de fruits). Une portion de six fruits suffira à couvrir les apports journaliers recommandés.

Un fruit rassasiant

Relativement peu calorique (environ 65 calories pour 100 g), le litchi, qui se décline en plusieurs variétés, a toute sa place dans le cadre d’un régime. Grâce à sa teneur en fibre, il favorise l'augmentation de la satiété et réduit les envies de grignotage.