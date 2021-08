Ces 5 feuilles de légumes comestibles et bonnes pour la santé

Après un tour au marché, on est souvent tenté de jeter les feuilles des légumes pour faire plus de place. Grave erreur ! Beaucoup de fanes sont comestibles et même excellentes pour la santé.

En plus, elles se cuisinent à toutes les sauces. Attention à ne pas commettre d’erreur car certains légumes ont des feuilles toxiques. En voici 5 qu’on pourra utiliser en toute tranquillité et dans une optique de zéro déchet.

Les carottes

Les fanes de carottes sont délicieuses et très faciles à cuisiner. Avec un peu de crème, elles feront un délicieux velouté. Et comme les carottes font partie de la même famille que le persil, on pourra utiliser leurs feuilles sous forme hachée pour agrémenter des recettes comme des salades.

Le céleri

Ce légume d’hiver est aussi bon pour son bulbe que ses branches et ses feuilles. Il peut être dégusté cuit ou cru (attention son goût puissant ne plaît pas à tout le monde). Riche en nutriments, ses feuilles se cuisinent par exemple en délicieux pesto.

Le radis

Appréciés pour leur craquant, les radis sont souvent séparés de leurs feuilles en cuisine. C’est dommage : ces dernières sont un véritable concentré de bienfaits. Elles contiennent des vitamines B9 et C, du calcium, du fer, du magnésium, du potassium… Et elles se cuisinent très facilement : en velouté ou alors dans une omelette. On prendra soin d’acheter des radis bio pour éviter les résidus de pesticides.

La betterave

Les feuilles des betteraves sont tout à fait comestibles. Pour preuve, on trouve dans le commerce des pousses de betterave pour servir de base à une salade. On les cuisine comme des épinards. Il faudra d’abord les faire blanchir avant de les passer à la poêle. A noter : les tiges nécessitent un temps de cuisson plus long que les feuilles.

Le navet

Voilà un légume dont les feuilles sont souvent négligées. Pourtant les Portugais en raffolent. Elles contiennent autant de minéraux que le tubercule. Ils les cuisinent comme des épinards.