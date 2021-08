Ces 7 bienfaits du miel de manuka sur la santé

Apprécié pour son goût caramélisé aux notes d'eucalyptus, le miel de manuka, qui provient d’un arbrisseau qui ne pousse qu’en Nouvelle Zélande, possède de multiples bienfaits bien supérieurs aux autres miels.

Soulage les troubles digestifs

Ce produit naturel fait des miracles en cas de troubles digestifs. Consommer une cuillère à café trois fois par jour de miel de manuka permet en effet de soulager les brûlures d’estomac, de limiter les remontées acides, mais aussi les problèmes intestinaux. Ses propriétés anti-inflammatoires peuvent aider au traitement du syndrome du côlon irritable.

Un pansement naturel

Egalement antiseptique, cet ingrédient est connu pour accélérer la cicatrisation. Ainsi, on peut l’appliquer directement sur la peau en cas de plaies et blessures superficielles. Ce miel monofloral à la texture crémeuse est aussi utilisé pour favoriser la guérison des brûlures légères. On peut par exemple en étaler sur sa peau après un coup de soleil.

Renforce le système immunitaire

Ce miel, qui peut se garder un voire deux ans s'il est tenu hors de portée d'une source de chaleur, est efficace pour renforcer le système immunitaire et lutter contre les pathologies de l’hiver. En cas de fatigue, rhumes à répétition, maux de tête, ou simple mal de gorge, c’est un allié de taille. Le site miel-manuka.info, conseille de prendre une cuillère à café de miel de deux fois par jour : le matin et avant le coucher.

Un remède contre l’acné

Riche en métilglioxal (MGO), un agent antibactérien, le miel de manuka est idéal pour se débarrasser de l’acné, mais aussi de l'eczéma et de l’herpès. Il limite la croissance des bactéries dans les glandes sébacées, accélère la cicatrisation, comme expliqué plus haut, et atténue les rougeurs. Après avoir minutieusement nettoyé votre peau, appliquez une fine couche sur votre visage et laissez poser une vingtaine de minutes avant de rincer à l’eau tiède.

EFFICACE CONTRE LE STAPHYLOCOQUE DORÉ

Des chercheurs de l'Université de Waikato, en Nouvelle-Zélande, ont d'autre part montré l'efficacité de ce miel chez des patients porteurs du staphylocoque doré, une bactérie responsable de problèmes cutanées - furoncles, panaris, abcès… - et de certaines infections ORL, telles que les angines, otites, ou encore sinusites.

Un anti-âge

Autre vertu, et non des moindres : il retarde la formation des rides. Riche en flavonoïdes, des antioxydants, il favorise le renouvellement cellulaire, permet à la peau de conserver son élasticité et lui confère une bonne hydratation. Appliquez une fois par jour un peu de miel de manuka sur les zones concernées et laissez agir une trentaine de minutes, puis rincez-vous à l’eau claire.

Améliore la qualité du sommeil

Connu depuis l’Antiquité, le miel de manuka aide enfin à mieux dormir. Et pour cause, il libère lentement du glycogène, une substance impliquée dans la régulation du sommeil. Celui-ci est ainsi plus profond et réparateur. Si vous êtes sujet aux troubles du sommeil, consommez une cuillère à café de miel avant de vous mettre au lit.