Consommation excessive de café : ces 4 signes qui doivent alerter

Le café peut avoir des effets bénéfiques sur le corps humain, à condition toutefois de ne pas en abuser. Consommée en excès, cette boisson chaude énergisante peut en effet entraîner plusieurs désagréments.

Une déshydration

La caféine ayant un effet diurétique, boire trop de café peut notamment provoquer une déshydratation. Si vous avez plus soif que d'habitude ou que vous avez régulièrement envie d’uriner, cela peut être un signal d’alarme.

Un sommeil de mauvaise qualité

La caféine présente dans le café retarde l’endormissement et nuit à la qualité du sommeil. Comme l’explique l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), cette substance fragmente le sommeil et induit des micro-éveils.

Le matin, on se sent ainsi fatigué, moins tonique, et on n'a qu’une envie : boire un café noir pour se booster. Un vrai cercle vicieux.

Des troubles digestifs

Il faut savoir que le café stimule la sécrétion de l’acide chlorhydrique, une substance qui aide à digérer les aliments, et peut provoquer des troubles gastriques et des douleurs abdominales. Maux de ventre, diarrhée… En cas d'abus, ces symptômes peuvent se manifester.

Pour rappel, chez un adulte en bonne santé, l'EFSA (European Food Safety Authority) recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour.

L’anxiété

La caféine favorise la libération de cortisol, l'hormone du stress, secrétée par les glandes surrénales. Au réveil, cela a pour effet de donner un coup de boost à l’organisme. Mais le fait d'enchaîner les cafés peut être contreproductif et rendre l’individu nerveux et anxieux.

Les personnes absorbant trop de café peuvent en effet faire un peu de tachycardie, avoir des petits tremblements, du mal à rester en place, et manquer d’attention. Alors qu’en-dessous des 400 mg, ce breuvage est au contraire connu pour améliorer la concentration et la mémoire.