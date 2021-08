5 aliments qui soulagent les douleurs articulaires

Les douleurs articulaires sont les symptomes de plusieurs complications de santé. Il n’y a hélas pas de recette miracle pour s’en débarrasser. Mais l’alimentation a un rôle à jouer. Elle peut ralentir l’évolution d’une inflammation. Voici cinq aliments qu’on pourra associer à son régime en cas de douleurs articulaires.

Le gingembre

Le gingembre est réputé pour réduire la production de plusieurs agents inflammatoires. Qu’il s’agisse d’un inconfort ponctuel ou bien d’affections chroniques comme de l’arthrose, associer le gingembre à son alimentation peut participer à soulager les douleurs.

Le piment

On trouve dans le piment de la capsaïcine à plus ou moins forte dose. C’est cette substance qui va provoquer une sensation de brûlure dont certains raffolent. Mais cet ingrédient actif a aussi des vertus : il inhibe une protéine qui joue un rôle dans le contrôle des gènes responsables de l’inflammation.

Le brocoli

Non seulement ce légume vert est particulièrement riche en vitamine A mais en plus il contient une substance qui ralentit la dégradation du cartilage, d'où son intérêt dans le traitement et la prévention de l’arthrose.

Le chocolat

Pour donner à son corps la force de faire face à des douleurs chroniques, une cure de magnésium s’impose. Elle va apporter une bonne santé musculaire tout au long de l’année et aider ainsi à réparer les muscles.

Le curcuma

On ne compte plus les bienfaits du curcuma. Cette épice plébiscitée dans beaucoup de cultures culinaires est reconnue pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires grâce à son principe actif : la curcumine.