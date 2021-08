Les 5 bienfaits étonnants des lentilles

Qu'elles soient vertes, blondes, corail ou brunes, les lentilles peuvent accompagner une viande ou un poisson ou tout simplement être préparées en salade. Voici cinq preuves que ces légumineuses aux atouts nutritionnels incontestables doivent trouver une place de choix dans les assiettes.

Elles regorgent de protéines végétales

Tout comme les pois chiches et les haricots rouges, ces légumineuses sont plébiscitées par la plupart des végétariens. Les lentilles sont riches en protéines végétales et sont ainsi une bonne alternative à la viande. On peut les associer à des produits céréaliers comme l’avoine, le millet ou le seigle.

Elles aident à garder la ligne

On les ajoute à son régime alimentaire si l’on souhaite perdre du poids et affiner sa silhouette. Pourquoi ? Parce que 100 g de lentilles cuites représentent environ 115 calories. Elles ont également un indice glycémique plutôt faible et permettent d’être rassasiés sans prendre un gramme et de ne pas succomber au grignotage pendant la journée.

Elles sont bonnes pour le cœur

Grâce à la présence de fibres solubles, les lentilles aident à faire baisser le taux de sucre dans le sang et lutter contre le mauvais cholestérol. Cet aliment qui contient une forte dose d'antioxydants de la famille des flavonoïdes, préviendraient le risque de maladies cardiovasculaires.

Elles donnent du tonus

Un concentré de minéraux, d’oligo-éléments et de vitamines. Dans les lentilles, on retrouve du fer, de la vitamine B, du calcium, du magnésium et du phosphore… autant de propriétés nutritives qui booste l’organisme, redonne de l’énergie à l’organisme et permet de combattre la fatigue.

Elles protègent la peau

Ces trésors nutritionnels ont enfin une action positive sur le processus de régénération cellulaire. C'est donc un allié de taille contre le vieillissement cutané. Une assiette de lentilles est vivement conseillé pour cicatriser plus vite en cas de plaies.