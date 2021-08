Ces 10 aliments à consommer pour nettoyer son foie

Glaces, viennoiseries, cacahuètes, alcool... Une alimentation trop riche en sucres et en graisses qui provoque souvent des douleurs au niveau du foie. Voici les dix aliments à consommer au quotidien pour nettoyer cet organe vital et gagner en énergie.

L’ail

S’il est bon pour le cœur (mais donne une mauvaise haleine), il aide aussi à éliminer toutes les toxines de l’organisme. L’ail qui peut se consommer cru, est riche en sélénium et en allicine.

L’avocat

Depuis quelques années, l’avocado toast est plébiscité dans toutes les cantines healthy végétariennes, et c’est tant mieux. L’avocat est en effet riche en acides gras, lesquels permettent de régénérer le foie après des apéros trop copieux ou arrosés.

Le thé vert

Pour «dépolluer» le foie, on recommande de boire une à trois tasses de thé vert en évitant néanmoins une surconsommation qui serait néfaste pour l’organisme. Ce breuvage a des vertus drainantes ce qui en fait un allié parfait dans le cadre d’une cure détox.

Le citron

De nombreux nutritionnistes préconisent de le consommer le matin, à jeun dès le saut du lit, sous forme de jus, dilué ou non dans un peu d’eau tiède. Le citron aide à la production de bile ce qui participe à bien nettoyer le foie.

Les noix

On trouve dans ce fruit à coque du glutathion et des acides gras oméga-3. C’est pourquoi on encourage tous ceux qui souffrent du foie et ont des problèmes de transit d’en manger une poignée chaque jour. Les noix permettent d’éliminer en partie l’ammoniaque qui est souvent à l’origine de certaines maladies.

Le curcuma

Cette épice très présente dans la gastronomie indienne soigne les troubles hépatiques et possède des vertus détoxifiantes grâce notamment à la présence de curcumine, un puissant antoxydant. Quelques grammes saupoudrés sur des plats participent à protéger ce précieux organe.

Le radis noir

Originaire d’Asie, cette racine de couleur noire à la chair blanche épaisse facilite la digestion et peut notamment s’apprécier en salade ou en jus. Il augmente l’action des enzymes du foie.

Le pamplemousse

Comme de nombreux agrumes, le pamplemousse, riche en vitamine C, est bénéfique pour le bon fonctionnement du corps et de nos organes. Il est préconisé dans le cadre d’un régime alimentaire car il favorise l’élimination des graisses et purifie le foie.

Les épinards

Popeye en raffole, les enfants beaucoup moins. Pourtant les épinards qui contiennent des antioxydants préservent le foie. Pour un résultat optimal, on les mangera cuits ou en pousses avec des brocolis et saupoudrés d’un peu de romarin. Le combo idéal pour booster l’organisme.

La betterave

La présence de bétacyanine donne à cet aliment sa couleur rose violacée. Un verre de jus de betterave pendant une quinzaine de jours améliore la circulation sanguine et élimine les toxines. On peut également la consommer crue (en morceaux ou râpée) avec par exemple des pommes, ou cuite sous forme de purée.

