Ces 5 bienfaits méconnus de la figue

On peut la déguster fraîche ou sèche, dans les préparations sucrées ou salées. La figue que l'on retrouve sur les étals à la fin de l'été, est aussi bonne en cuisine que pour la santé. Voici cinq vertus de ce fruit dont il existe plusieurs variétés.

Elle stimule le transit

Ce fruit du figuier renferme des fibres insolubles ce qui en fait un aliment au pouvoir laxatif excellent pour améliorer le transit intestinal. Il permet de lutter contre la constipation passagère.

Elle libère les bronches

La figue a des propriétés expectorantes et antitussives. Consommée sous forme de sirop, elle aide à décongestionner les voies respiratoires, en cas de bronchite, d’angine ou d’asthme.

Elle combat le vieillissement

Riche en antioxydants, elle est recommandée pour combattre le vieillissement cellulaire et reminéralise l’organisme. La figue est une formidable alliée pour prévenir certains cancers et l’apparition de maladies cardiovasculaires.

Elle soulage les douleurs dentaires

Si vous avez un abcès dentaire ou une gingivite, la figue est un remède naturel. Sa pulpe soulage en effet les inflammations. Si les symptômes persistent, il est vivement conseillé d’aller consulter un dentiste.

Elle est efficace contre les verrues

Autre remède de grand-mère : la figue fait disparaître les verrues. Il suffit de couper des feuilles de figuier, de les plier, et d’en récolter le liquide blanchâtre que l’on applique sur la zone touchée. On réitère l’opération matin et soir.