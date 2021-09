Les 5 bienfaits surprenants de l'eau de coco

Rihanna, Madonna, Matthew McConaughey… Les stars en sont folles et n’hésitent pas à investir dans sa production. L’eau de coco que l’on sirote sur les plages paradisiaques, a depuis quelques années le vent en poupe et se retrouve désormais dans les rayons des supermarchés. Voici cinq raisons qui expliquent un tel succès.

Elle aide à récupérer après l’effort

Les sportifs en consomment après un match, une compétition ou un entraînement intense au cours duquel ils ont beaucoup transpiré et perdu ainsi beaucoup d'eau. Composée de minéraux, dont le potassium et le magnésium, l’eau de coco très désaltérante permet de récupérer rapidement au niveau musculaire, et aide également à prévenir les crampes. Peu sucrée (environ 4 g pour 100 ml), elle transfome le glucose en glycogène.

Elle stimule le système digestif

Notre microbiote est souvent fragilisé par des repas trop riches en graisses et en sucres, et par une consommation d’alcool excessive notamment pendant les fêtes de fin d’année. Boire un verre d’eau de coco, laquelle contient de enzymes bioactives, vous permettra de mieux digérer et de ne pas subir ballonnements, reflux gastriques ou brûlures d’estomac. Attention à ne pas en abuser car vous risqueriez d'obtenir les effets inverses.

elle est excellente pour la peau et les cheveux

A l’instar de Love Beauty and Planet, de nombreuses marques de cosmétiques utilisent ce liquide - renfermé dans la jeune noix de coco encore verte - pour élaborer des soins capillaires visant à hydrater les cheveux. Elle figure aussi dans la composition de produits pour lutter contre le vieillissement de la peau. Riche en anti-oxydants, l’eau de coco appliquée sur le visage traite les peaux grasses et élimine l’excès de sébum. On peut aussi l'utiliser comme shampoing pour obtenir des cheveux doux et brillants.

elle combat la cellulite

L’eau de coco aux propriétés drainantes lutte contre la rétention d’eau dont sont atteintes des milliers de femmes, et prévient l’apparition de la cellulite. Il est donc recommandé de boire régulièrement cette boisson aux multiples propriétés pour éliminer les amas graisseux qui se stockent très souvent au niveau du ventre et des cuisses. Elle est aussi conseillé en cas de régime alimentaire pour sa teneur plutôt faible en calories (20 calories pour 100 ml).

Elle protège le cœur

Ce remède naturel composé à 95% d’eau, contribue à réduire le stress, le taux de mauvais cholestérol et la pression artérielle. Par conséquent, l’eau de coco permet de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Une bonne alimentation aide souvent à éliminer les caillots sanguins qui bouchent parfois les artères.