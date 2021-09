Ces 7 mauvaises habitudes qui vous font grossir

Manger beaucoup trop rapidement, faire ses courses à jeun, s'autoriser quelques douceurs devant la télévision... Sans en avoir l’air, certains réflexes peuvent rapidement faire grimper les chiffres affichés sur la balance. Voici 7 mauvaises habitudes à bannir pour éviter les kilos superflus et garder la ligne.

Sauter des repas

Pour maigrir, certaines personnes n’hésitent pas à sauter un ou plusieurs repas. Or, se priver peut produire tout l’effet inverse. «Quand nous sautons un repas, nous luttons contre la faim et c’est reculer pour mieux sauter», explique Dr Laurence Plumey, médecin nutritionniste et fondatrice d’EPM Nutrition. En optant pour cette alternative, lors du prochain repas, «on aura encore plus faim, pour rattraper le déficit calorique». Et on va particulièrement se jeter sur «les féculents, le pain, les plats copieux, la charcuterie, le fromage. D’où le risque de prise de poids», poursuit la spécialiste.

Manger trop vite

Lorsque l’on mange trop rapidement, on ne laisse pas «le temps à l’estomac de signaler au cerveau que les calories son arrivées». Ainsi, «le signal de la faim est toujours présent», ce qui nous incite à manger davantage. Une personne qui ne prend pas le temps de bien mastiquer les aliments «peut augmenter de 30% son apport calorique sur la journée», note-t-elle. Sans compter «la sensation de digestion lourde qui s’ensuit après». Alors que si on s'accorde une vrai pause - un repas doit durer entre 20 à 30 minutes - «notre cerveau a le temps d’être averti, le signal de rassasiement arrive plus vite», et on évite de se resservir.

Manquer de sommeil

Le fait ne pas dormir suffisamment (moins de 6 heures par nuit) peut également favoriser le prise de poids. Et pour cause. Ce manque «déclenche la sécrétion de cortisol, qui stimule la synthèse de graisse abdominale» et «augmente nettement l’envie de manger sucré». D'autre part, «la fatigue ressentie pousse à diminuer le niveau d’activité physique de la journée», ajoute la diététicienne, auteur de «Le monde merveilleux du gras. Tout sur ces rondeurs qui nous habitent !» (éd. Eyrolles).

Ne pas bouger suffisamment

Marche, escaliers, course à pied, vélo... On ne le répétera jamais assez : l'activité physique est essentielle pour éviter de grossir et maintenir son poids de forme. «Nous sommes pensés pour bouger. La preuve, nous avons de grandes jambes. Mais nous sommes devenus sédentaires et donc nous économisons en moyenne 300 calories par jour». Et si on ajoute à cette cela «quelques dérapages alimentaires, le surplus atteint facilement les 500 calories par jour». Et toutes ces calories qui ne sont pas brûlées vont automatiquement se retrouver dans la graisse abdominale, «un lieu de stockage idéal». «Une personne active qui devient sédentaire, précise le Dr Plumey, peut prendre jusqu’à 1 kilo de graisse par mois.»

Grignoter devant la télé le soir

Autre habitude dont il faut absolument se débarrasser, particulièrement le soir : grignoter des bonbons, chocolat, et autres mets sucrés ou salés tout en regardant la télévision. Captivé par les images et l'intrigue du film, on fait beaucoup moins attention à ce que l'on met dans sa bouche. «L’addition calorique va grimper rapidement sans qu’on s’en rende compte», et durant la nuit, «le corps brûle deux fois moins de calories». De ce fait, «tous les excès de gras et de sucre sont stockés en graisse», affirme la médecin nutritionniste, qui rappelle qu'un simple petit paquet de chips «revient à avaler l’équivalent d’une cuillère à soupe d’huile».

Ne pas boire assez d’eau

On sait à quel point boire suffisamment d'eau est primordial. Pour autant, chez certaines personnes, cela n'est pas un automatisme. Il faut boire «avant, pendant et après les repas, à raison de 7 à 8 verres d’eau par jour», conseille la fondatrice d’EPM Nutrition. Si le corps manque d'eau, cela peut entraîner une «légère baisse de la pression artérielle», qui se traduit par une sensation de malaise, de perte d'énergie. «Inconsciemment, on va alors manger des produits sucrés» pour se rebooster, alors que notre corps, composé de 65% d'eau, a simplement besoin d'être hydraté.

Faire ses courses le ventre vide

Aller au supermarché l'estomac vide, c'est une erreur que l'on commet souvent. Quand on fait ses courses à jeun, on a tendance à mettre dans son chariot plus de nourriture, et particulièrement des aliments gras et sucrés, qui n'étaient pas sur la liste. Et cela ne va pas avoir pour seule conséquence d'augmenter le montant affiché sur le ticket de caisse. Pour éviter d'avoir les placards qui débordent de gourmandises en tout genre, et que l'on va inévitablement être tenté de manger, il vaut donc mieux faire ses courses le ventre plein, «elles seront plus raisonnées et moins dans le registre de l’émotionnel», confirme le Dr Plumey.