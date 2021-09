Ces 6 légumes qui poussent très vite

Rien de plus agréable que de déguster les légumes que l'on a semé. Mais la plupart du temps, il faut faire preuve de patience, à moins d’opter pour des variétés à récolte rapide.

Les radis

Comme par exemple les radis. Qu’ils soient plantés en pot ou dans un jardin, ils sont faciles à cultiver et poussent très vite. On peut les récolter entre 20 et 30 jours plus tard. Côté calendrier, il faut les semer de la mi-mars jusqu'à la mi-juin ou de la mi-août jusqu'à la mi-septembre.

Les navets

Les jardiniers pressés peuvent également miser sur les navets. Source de fer et de potassium, ce légume, longtemps surnommé le «légume du pauvre», se récoltent environ 2 mois après le semis. Les variétés de printemps se sèment de fin avril à juillet et celles d’automne, de juillet à septembre.

Les carottes

Appréciées pour leur chair légèrement sucrée, les carottes naines ont elles aussi un cycle végétatif court. Avant de pouvoir les savourer à l’apéro ou dans une salade, il faut patienter une quarantaine de jours. La bonne période pour les semer s’étend du mois de mars au mois de juin.

Les épinards

On peut d’autre part citer les épinards, que l’on peut consommer cru en en salade ou bien cuit en accompagnement. Les premiers feuilles peuvent être ramassées environ 2 mois après la plantation des graines. Les semis d'automne s'effectuent de mi-août à mi-octobre et ceux de printemps de mars à juin.

Les betteraves

Sur la liste des légumes qui arrivent rapidement à maturité, figure également la betterave. Du semis à la récolte, il faut compter entre 45 à 60 jours. Pour rappel, les variétés demi-longues à longues se sèment dès le mois de mars et en avril-mai pour les variétés rondes ou plates.

Les cornichons

Enfin, vous pouvez vous tourner vers certains cucurbitacées. Avant de croquer dans un bon cornichon, il faut attendre seulement deux mois. Le semis s’effectue dans un sol réchauffé, en mai ou juin. Quant à son grand-frère, le concombre, il se récolte entre 3 et 4 mois après la mise en terre des graines.