Voici les 7 fruits et légumes qu'il ne faut surtout pas éplucher

La peau ou la pelure de certains fruits et légumes regorge de bons nutriments et il serait dommage de s’en priver. Voici les aliments qu’il ne faut surtout pas éplucher si l'on veut faire le plein de vitamines, de minéraux, d’antioxydants, ou encore de fibres.

Les pommes

La peau des pommes est une source de vitamines et d’antioxydants, connus pour contribuer à la lutte contre le stress oxydant et le vieillissement cellulaire. Plus précisément, elle en contient quatre à six fois plus que la chair. Veillez toutefois à bien la nettoyer afin de la débarrasser des éventuels résidus de pesticides.

Les poires

Autre fruit pour lequel il n’est pas nécessaire de sortir l'économe : la poire. Ce fruit légèrement granuleux, qui renferme plus de 80% d’eau, est riche en minéraux, en oligo-éléments (potassium, zinc…), en vitamines (C, B, A et E), en antioxydants, et en fibres. Mais la majorité des fibres et des vitamines de la poire se trouvent dans sa peau.

Les tomates

S’il est recommandé de ne pas ôter la peau des tomates c’est parce qu’elle contient un taux élevé de naringinine, un flavonoïde anti-inflammatoire. Elle concentre d’autre part de la vitamine C, et du lycopène, un puissant antioxydant responsable de la pigmentation rouge de la tomate. Toutefois, si vous avez les intestins sensibles, il vaut mieux s’en passer. Elle se digère difficilement.

Les concombres

Sur la liste des aliments à consommer avec la peau, on peut également citer le concombre. Et pour cause, la peau de ce légume composé à 95% d’eau est source de fibres. De plus, c’est précisément là que se loge la pepsine, une enzyme qui favorise la digestion.

Les aubergines

Au rayon cucurbitacées, on peut aussi citer les aubergines. La pelure de ce légume, qui possède des propriétés laxatives et aide à nettoyer et détoxifier les reins, contient des fibres, et là encore, une grande partie des antioxydants. Il vaut donc mieux ne pas la peler, ou alors le faire en laissant un passage de peau sur deux.

Les courgettes

Pour bénéficier de tous les bienfaits de ce légume, apprécié pour son léger goût de noisette, il est vivement recommandé de la manger avec sa peau. Cette dernière offre un large éventail de vitamines. Comme pour les aubergines, si la peau est trop épaisse, vous pouvez laisser un passage sur deux.

Les kiwis

Enfin, et contrairement aux idées reçues, la peau poilue du kiwi est comestible. Sa texture n'est pas très agréable, mais est source de fibres, de magnésium, de potassium et de zinc. On y retrouve aussi du folate, ou vitamine B9, qui participe à un bon fonctionnement du système immunitaire.