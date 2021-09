Ces 5 bienfaits étonnants du curcuma

Surnommé «safran des Indes», le curcuma, dont on réduit le rhyzome (la racine) pour obtenir la célèbre poudre à la couleur orangée, se retrouve dans de nombreuses recettes comme les currys légèrement épicés. Utilisé en cuisine, il l’est aussi en médecine chinoise ou ayurvédique. Voici cinq raisons de ne pas faire l’impasse sur cette plante aux multiples bienfaits pour la santé.

Un remède contre l’acné

Connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, cet antiseptique naturel traite les infections de la peau comme l’acné ou l’eczéma. Il atténue les démangeaisons. Sous forme de masque ou cataplasme, mélangé avec du miel, de la purée de fruits comme de la banane ou du yaourt, on l’applique quelques minutes sur les boutons et les rougeurs disgracieuses du visage, avant de rincer à l’eau claire.

Un allié pour le foie

Le curcuma soigne les troubles hépatiques et possède des vertus détoxifiantes grâce notamment à la présence de curcumine, un puissant antoxydant. Il draine les déchets présents dans le sang, stimule ainsi la sécrétion de la bile, et élimine les graisses. Quelques grammes saupoudrés sur des plats avec de l’huile d’olive et du poivre, participent à protéger le foie.

Un régulateur de la flore intestinale

On peut consommer cette épice après un excès d’alcool ou un repas trop copieux. Le curcuma combat les ballonnements, les brûlures d’estomac et les différents maux de ventre. Utilisée en médecine ayurvédique indienne, il facilite la digestion en ayant une action directe sur les organes vitaux.

Un anti-stress naturel

En cette période automnale avec une baisse des températures, doublé d’un nouvel épisode de confinement, la fatigue et le stress peuvent se faire ressentir. Pour remédier à ce sentiment d’anxiété, la curcumine aura des effets bénéfiques puisqu’elle augmenterait la production de sérotonine.

Une solution pour des dents blanches

Certes, il apporte de la couleur à vos plats. Mais il peut aussi – contre toute attente – vous aider à blanchir vos dents souvent jaunies par le tabac, le café ou le vin. Réalisez une pâte dentifrice en mélangeant du curcuma en poudre avec de l’huile de coco. Il suffira ensuite de brosser vos dents avec cette recette maison pendant au moins trois minutes.