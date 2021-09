Ces 5 aliments qui donnent bonne mine

Quand on a mauvaise mine, les crèmes, les sérums, les masques, les poudres et autres cosmétiques peuvent se révéler efficaces. Toutefois, il existe un autre moyen moins onéreux et plus naturel de retrouver une peau éclatante et un teint de pêche : mettre les bons aliments dans son assiette.

La carotte

En tête du classement des aliments qui donnent bonne mine, on retrouve la carotte. Riche en bêta-carotène, ce légume est un véritable allié pour lutter contre le teint terne. Ce pigment au pouvoir antioxydant, responsable de la couleur orangée de la carotte, donne à la peau une teinte légèrement dorée et favorise la synthèse de la mélanine, l’hormone responsable du bronzage et qui aide la peau à se protéger des rayons nocifs du soleil.

L’avocat

Pour illuminer sa peau, on peut aussi miser sur l’avocat. Grâce à sa teneur en vitamine C et en vitamine E, qui possèdent des propriétés antioxydantes, ce fruit à la chair onctueuse que l’on peut consommer toute l’année aide à lutter contre le vieillissement de la peau et à préserver sa souplesse. Enfin, il contribue également à maintenir une bonne hydratation de l’épiderme.

Les fruits rouges

Faire le plein de fruits rouges est aussi recommandé. Ils sont gorgés de vitamines et reconnus pour leurs propriétés purifiantes et astringentes. Pour assainir la peau en profondeur et éliminer les petites imperfections du visage, rien de tel qu’une cure de fraises, myrtilles, mûres, framboises et autres groseilles.

Le saumon

Le saumon, comme tous les poissons gras (thon, maquereau, sardine,...) est l’un des meilleurs amis de notre teint car il contient des oméga 3, des acides gras qui vont nourrir et hydrater l’épiderme de l’intérieur. De plus, le saumon contient du sélénium, un minéral qui retarde le vieillissement prématuré des cellules de la peau et la rend plus élastique. L’idéal est d’en manger une à deux fois par semaine.

Les amandes

Amandes, noix du Brésil ou de cajou, noisettes, pistaches… Tout comme le saumon, les oléagineux sont riches en oméga 3. Mais ce sont les amandes qu’il faut tout particulièrement privilégier pour avoir une bonne mine car elles contiennent des acides linoléique et oléique, des acides gras qui protègent contre les UV et renforcent la barrière cutanée.