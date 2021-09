Pommes de terre : comment les empêcher de germer ?

Sautées, à la vapeur, en purée, en galettes…Les pommes de terre se cuisinent facilement sous toutes leurs formes. C’est pourquoi on apprécie d'en avoir toujours en réserve.

Toutefois, il n’est pas rare qu'elles finissent par germer lorsqu’elles sont oubliées depuis un certain temps. Heureusement, il existe quelques astuces pour freiner ce phénomène naturel.

faire un tri

Après avoir acheté ou récolté des pommes de terre, le premier réflexe à avoir est de les trier. Il faut mettre de côté celles qui sont vertes, à la suite d'une exposition prolongée au soleil, ou abîmées, car elles risquent d’accélérer la germination des autres.

bien les conserver

Ensuite, il est essentiel de les conserver à l'abri de la lumière, de l’humidité, et dans un endroit frais. L’idéal étant d’entreposer ce légume tubercule, que l'on consomme en tant que féculent, dans un garde-manger ou une cave.

Vous pouvez également les ranger sous l’évier, mais surtout pas au réfrigérateur. Et pour cause, l’amidon des pommes de terre a tendance à se transformer plus rapidement en sucre sous l’effet du froid, ce qui rend leur texture granuleuse après la cuisson.

mettre une pomme au milieu des pommes de terre

Veillez également à ne pas les mettre à même le sol, mais dans un panier en osier, ou bien dans un sac en toile de jute. D’autre part, n’hésitez pas à placer au milieu des pommes de terre une pomme ou deux, en fonction de la quantité.

Ce fruit dégage en effet un gaz appelé éthylène qui empêchera la germination de cet aliment riche en amidons. A contrario, ne mettez pas des oignons près de votre stock car cela aura pour effet de le faire germer plus rapidement.

les saupoudrer de charbon de bois

Autre astuce pour freiner ce phénomène : saupoudrer les pommes de terre de charbon de bois. Celui-ci absorbera efficacement l’humidité, responsable d’une germination précoce.

Enfin, il est recommandé de disposer sous ces dernières des feuilles de fougères sèches.