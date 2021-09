Sauter le petit-déjeuner : quels effets sur la santé ?

Qu’il s’agisse d’un manque de temps, du jeûne intermittent, ou encore d’une habitude, nombre de Français démarrent la journée avec le ventre vide.

Mais sauter le petit déjeuner, souvent considéré comme le repas le plus important, n'est pas sans conséquence sur la santé : dégradation du système immunitaire, prise de poids ou même incidence sur la santé mentale. Et pour cause, sauter le petit-déjeuner favorise les fringales, et entraîne des repas plus caloriques le midi ou le soir.

Selon Marie-France, sans ce repas, l’organisme est en effet privé de plusieurs nutriments indispensables pour être en forme. Le corps va alors sécrèter plus de cortisol, l’hormone du stress, et est plus vulnérable aux infections et maladies.

Par ailleurs, alors que la baisse de glycémie entraîne une perte d’énergie et agit sur l’humeur, le niveau d’acidité du corps augmente et peut provoquer des brûlures à l’œsophage et à l’estomac.

L’absence de petit déjeuner parfois bénéfique

Malgré tout, certains experts reconnaissent des bienfaits au fait de sauter le premier repas de la journée et notamment dans le cadre du jeûne intermittent.

L’un d’eux, serait le fait d’améliorer «l’autophagie», un processus physiologique permettant de recycler et d’éliminer durablement les déchets cellulaires du corps. Ce mécanisme qui tend à rendre l’organisme plus autonome ralentirait alors le vieillissement du corps, tout en diminuant les risques d’excroissances cancéreuses et les dysfonctionnements métaboliques.

Autre effet secondaire peu connu qu'il faut bien avoir en tête : sauter un repas peut entraîner un effet mauvaise haleine.