Les 5 bienfaits surprenants de la salade

Laitue, cresson, mâche…Les salades sont bonnes à croquer et font partie des aliments à consommer sans modération, tant elles regorgent de bienfaits.

Lutte contre la constipation

Grâce à sa richesse en fibres, la salade participe au bon fonctionnement du transit. Elle stimule les intestins paresseux et limite les gaz et autres ballonnements. La laitue romaine et la laitue frisée en sont particulièrement bien pourvues.

Un atout pour la peau

Toutes les sortes de salades contiennent des teneurs intéressantes en vitamines. Parmi elles, la vitamine A, ou bêta-carotène, qui donne de bonnes couleurs, ou encore les B et C, qui ralentissent le vieillissement des cellules.

Contribue à la santé des os

La feuilles de salade sont d’autre part une excellente source de minéraux. Cet aliment apporte surtout du fer et du calcium, qui contribue à la formation et à la solidité des os et des dents. Celle qui en a le plus est la roquette (129 mg/100g).

Bonne pour le moral

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la salade, plus précisément la mâche, représente une bonne source d’oméga-3. Ces acides gras sont indispensables à la santé mentale. Ils aident en effet à maintenir un bon équilibre nerveux.

Désaltérante

Comme le concombre, la salade verte est enfin très désaltérante. Cette plante potagère très peu calorique - 100 grammes représentent une valeur énergétique de 16 calories (sans assaisonnement) - renferme 95% d'eau.