Mal de gorge : ces 5 aliments à privilégier

Avec l’arrivée de l’automne, les petites infections virales font leur retour. Dans les transports en commun, on commence à entendre çà et là des gens tousser. Pour aider son organisme à surmonter ces petits soucis de santé, quelques aliments sont à privilégier.

Le miel

Sans doute le meilleur aliment contre la toux. Avec ses propriétés antibactériennes et antitussives, le miel est recommandé en cas de maux de gorge. Il faut privilégier le miel d’eucalyptus ou de sapins pour une meilleure efficacité. Le soir, deux cuillères ajoutées dans une infusion seront suffisantes.

Le gingembre

Le gingembre est efficace pour soulager la gorge mais aussi contre les autres symptômes du rhume comme la congestion nasale. Pour profiter de ses bienfaits, on peut par exemple préparer un thé à base de racines deux à trois fois par jour.

Les carottes cuites

Les carottes peuvent être un remède très utile pour soigner le mal de gorge. Elles contiennent de la vitamine C (même après cuisson) qui va réparer les tissus endommagés par la toux. Le légume va servir aussi à renforcer le système immunitaire. Enfin, et ce n’est pas négligeable, les carottes donnent bonne mine.

L’oignon

L’oignon est réputé pour contenir des substances antiinflammatoires et anti-infectieuses. Elles vont aider à fluidifier les sécrétions et favoriser ainsi l’expulsion du mucus. L'oignon est facile à glisser dans une recette. On peut aussi en faire un sirop mais son goût risque d'en décourager plus d'un.

Le chou

Avec ses antioxydants, sa vitamine C et sa vitamine K, le chou est aussi recommandé en cas de rhume ou de mal de gorge. Il va aider à réduire l’inflammation et les douleurs. A choisir, le chou rouge serait le plus efficace d'après les spécialistes.