Ces 5 bienfaits méconnus du concombre

Appartenant aux cucurbitacées comme la courgette, la citrouille ou le potiron, le concombre qui se consomme surtout en salade ou façon tzatziki, possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour l’organisme. Voici cinq raisons d’ajouter cet aliment rafraîchissant à son alimentation.

Un partenaire minceur

Composé à 95% d’eau et source de fibres, le concombre est vivement recommandé en cas de régime alimentaire. Une portion de 100 g ne représenterait qu’une quinzaine de calories. Plébiscité par les femmes et les hommes qui souhaitent perdre quelques kilos ou garder la ligne, il procure également un sentiment de satiété. Un bon moyen de ne pas succomber à l’appel des chocolats de Noël.

Un allié pour une belle peau

On le retrouve dans la composition de nombreux produits cosmétiques en raison de ses propriétés décongestionnantes et anti-inflammatoires. Le concombre permet d’atténuer les rougeurs qui peuvent apparaître sur le visage. En appliquant quelques minutes deux rondelles fraîches sur les yeux, les cernes et les poches seront atténués.

Une solution contre l’hypertension

Le concombre est riche en potassium ce qui participe à réguler la pression artérielle et ainsi traiter aussi bien l’hypotension que l’hypertension. Sa consommation régulière, notamment sous forme de jus, permet de réduire le taux de cholestérol et ainsi de prévenir les risques de maladies cardiovasculaires.

la clé pour des os plus solides

Cet aliment apporte à votre organisme de la vitamine K, laquelle aide à solidifier les os. Pour exemple, 200 g de concombre représentent près de 20% des besoins quotidiens en vitamine K. Le concombre comprend de la silice qui contribue à renforcer les muscles, les tendons et les ligaments. Aussi, on met toutes les chances de son côté pour éviter les fractures.

Un remède contre la mauvaise haleine

Les substances phytochimiques qu’il contient permettent de détruire les bactéries à l’origine de la mauvaise haleine. Pour ce faire, et si l’on ne dispose pas de brosse à dents à proximité, il suffit d’appliquer une rondelle de concombre sur la langue ou le palais, et d'attendre trente à quarante secondes.