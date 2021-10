Pourquoi ne faut-il surtout pas mettre de métal dans un four à micro-ondes ?

C’est une consigne qu’on répète très régulièrement aux enfants : il ne faut jamais mettre des objets en métal, comme des couverts par exemple, dans un four à micro-ondes. Voici pourquoi .

Une imprudence qui provoque en effet l’apparition de grosses étincelles, d’arcs électriques, voire de flammes, et peut donc se révéler dangereuse pour l’utilisateur, ainsi que pour les circuits de la machine.

Ce phénomène est causé par les ondes électromagnétiques produites par l’appareil. Leur fréquence précise (2 450 MHz) agite les molécules de métal, autant que celles des aliments, ce qui permet de les chauffer.

Et en plus d’être périlleux, mettre un plat en métal à l’intérieur d’un micro-ondes se révèle parfaitement inutile. Les ondes sont en effet réfléchies par ce matériau, et ne peuvent pas, par conséquent, atteindre et réchauffer les aliments.

Certains fabricants de produits alimentaires ont toutefois tiré parti des propriétés des métaux en produisant des emballages pour micro-ondes qui sont recouverts d'une fine couche de feuille de métal. On peut les voir sur des articles tels que les pizzas surgelées et autres aliments similaires.

La fine couche de feuille de métal sur les emballages fait que les parties des aliments les plus proches de la feuille chauffent plus rapidement. Dans le cas d'une pizza surgelée, cela peut donner une croûte plus croustillante que celle que l'on obtiendrait autrement en faisant cuire la pizza au micro-ondes dans une assiette, par exemple.