Ces 4 bienfaits de la courge sur la santé

Potiron, butternut, citrouille, potimarron…Derrière le terme de «courge» se cache plusieurs variétés appartenant à la même famille et qui sont pleines de bienfaits. Voici 4 bonnes raisons de mettre plus souvent ces cucurbitacées dans son assiette quand vient l'automne.

préserve la peau

Emblématiques légumes de l'automne et de l'hiver, les courges sont riches en bêta-carotène, ou provitamine A. Ce pigment au pouvoir antioxydant, responsable de la couleur orangée, neutralise les radicaux libres et ralentit le vieillissement cellulaire. En cette période, c’est aussi un allié pour lutter contre le teint terne.

Stimule le système immunitaire

De plus, les courges renferment de nombreux minéraux (calcium, fer, magnésium, potassium…), qui stimulent les défenses de l’organisme. Manger un bon gratin de butternut aide ainsi à lutter contre les maux hivernaux. Sans compter que le bêta-carotène contribue aussi au bon fonctionnement du système immunitaire.

protège les yeux

Autre raison de déguster des cucurbitacées : ils protègent nos yeux. Et pour cause, ces légumes imposants contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine, deux types de caroténoïdes qui contribuent à préserver l'acuité visuelle, et cette fameuse vitamine A. Cette dernière est également impliquée dans la création des cellules réceptrices situées dans la rétine.

Favorise le transit

Riche en fibres (pectine), la chair savoureuse des courges favorise le transit et le confort intestinal. En cas de constipation ou de ballonnements, rien de tel qu'un velouté de potiron ou de potimarron. En plus, ces légumes ont l’avantage d’être nourrissants tout en étant peu caloriques. Il n’y a donc aucune raison de s’en priver.