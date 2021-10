Voici les 5 erreurs à ne pas commettre après un repas

Lorsque l'on aborde notre alimentation, les conseils concernant le bon régime à adopter ou les aliments à ne pas consommer sont nombreux. Mais ils sont plus rares concernant l'attitude à adopter une fois qu'on a quitté la table. Voici cinq choses à éviter à tout prix lorsque l'on a terminé notre repas.

aller dormir

Après avoir bien mangé, il est fréquent de ressentir une légère somnolence, et l'appel de la sieste peut se faire sentir. Pourtant, il est déconseillé d'aller piquer un somme directement après être sorti de table.

En effet, le fait de s'allonger perturbe fortement la digestion : les aliments descendent plus difficilement dans nos intestins - gravité oblige - et restent alors plus longtemps dans l'estomac.

Etre allongé peut aussi favoriser la remontée des sucs gastriques vers l'oesophage et le pharynx, entraînant une sensation de brûlure dans la gorge et la bouche.

Certes, me direz vous, on peut faire une petite sieste en restant assis. Mais il tout de même préférable d'attendre deux heures avant de dormir.

Rester assis

S'il n'est pas toujours évident de ne pas être assis après manger, surtout lorsqu'on travaille derrière un ordinateur, il est recommandé de faire au moins une petite marche digestive de 10-15 minutes après avoir quitté la table.

Marcher facilite en effet le processus de digestion, alors que lorsqu'on est assis l'estomac et comprimé.

BOIRE DU THÉ

Boire du thé pour bien digérer ? Pas une si bonne idée. Les tanins présents dans le thé entraînent l'inhibition des certaines enzymes digestives, mais aussi perturber l'absorption du fer présent dans les aliments par notre organisme.

Il est ainsi recommandé d'attendre une heure après le repas pour boire du thé (mais aussi de ne pas en boire dans l'heure qui précède), ou de privilégier le café.

Fumer une cigarette

Fumer une cigarette est déconseillé dans tous les cas, tout le monde le sait. Mais nous nous adressons ici aux fumeurs. Si la cigarette d'après repas est bien souvent considérée par ces derniers comme la plus «agréable», elle est en réalité l'une des plus dangereuses pour la santé, juste après la première cigarette du matin au réveil.

Fumer une cigarette après le repas équivaudrait en effet à en fumer plusieurs. La nicotine va passer dans le tube digestif et se mélanger à l'oxygène contenu dans le sang.

faire du sport

Faire de l'exercice physique pour digérer est une fausse bonne idée. Cela peut perturber l'absorption des nutriments par le système digestif, et fatiguer le corps. Car la digestion représente déja en soi une dépense d'énergie.

Aussi, lors de la digestion du sang oxygéné est envoyé vers l'estomac. Alors que lorsqu'on fait du sport, ce sang oxygéné est envoyé vers les muscles. Faire les deux à la fois va donc perturber le processus, d'un côté comme de l'autre.

Mieux vaut ainsi attendre une heure ou deux pour se lancer dans une pratique physique intense. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sportifs de haut niveau privilégient les aliments faciles à digérer lorsqu'ils ont besoin d'énergie au cours d'un match, comme les bananes, les fruits étant les aliments les plus faciles à digérer.