Les 5 aliments qui contiennent le plus de zinc

C’est un oligoélément indispensable à notre organisme. Le zinc joue un rôle prépondérant dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Il est réputé pour booster le système immunitaire et aussi pour son action sur la cicatrisation des plaies. Un nutriment dont on aurait tort de se passer. Voici les 5 aliments qui en contiennent le plus.

Les fruits de mer

Les produits de la mer sont ceux qui contiennent le plus de zinc. Et au sein de cette catégorie, ce sont les huitres qui remportent la palme. Elles en comportent en moyenne 21,3 microgrammes par portion de 100 g. Les crustacées comme le crabe et le homard en ont un peu moins mais apportent quand même leur part.

La viande

La viande rouge, et surtout le foie, est réputée pour être riche en zinc. D’un morceau à l’autre, la teneur va varier. Par exemple, un steak haché va contenir 6,5 microgrammes de zinc. Les végétariens doivent être particulièrement vigilant sur leur apport en zinc. Mais qu’ils se rassurent, on en trouve aussi dans d’autres aliments.

Les noix

Les noix, les amandes, les pistaches… Les oléagineux sont régulièrement cités pour leurs multiples propriétés nutritives. C’est le cas du zinc. Par exemple, 100 grammes de noix de cajou en contiendront 5,4 microgrammes. Les noix sont faciles à associer à l’alimentation : le matin avec des céréales ou bien pendant la journée dès que la faim se manifeste.

Les produits laitiers

Les produits laitiers peuvent aussi convenir, et plus spécialement les fromages. Ce sont eux qui disposent le plus de zinc. Parmi ceux à privilégier figurent le maroilles, le morbier… D’un point de vue général, des fromages réalisés à base de lait de vache. Par ailleurs une étude néerlandaise a montré que la consommation de lait pouvait faciliter l’absorbation de zinc.

Le cacao

La poudre de cacao est aussi une source potentielle de zinc. En plus de nombreux nutriments comme le fer, le cacao cru en contient 10 mg / 100g. Pris au petit déjeuner avec un peu de lait, il assure l’apport quotidien recommandé.