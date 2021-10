Agroalimentaire : la France première de l'UE en termes de cherté des aliments

La France est championne de l’Union européenne en termes de cherté de ses produits alimentaires. En moyenne, nos aliments coûtent 15% de plus que dans les autres pays membres. Mais pourquoi, au juste ?

De plus, cet écart, bien que le Danemark, le Luxembourg et l’Autriche ont aussi des prix plus élevés que la moyenne, ne cesse de croître. En 2013, il était de 8% et en 2016 de 12%. À titre de comparaison, l’Allemagne paie 14% moins cher ses courses que les Français.





Cette flambée des prix est due au fait que la France maîtrise sa chaîne de production et cultive environ 80% des aliments que nous consommons ensuite. Également, avec des hypermarchés comme Carrefour ou Franprix, lesquels vendent 60% des produits alimentaires achetés, le pays se permet d’augmenter les prix du fait de l’offre qui est proposée par ces supermarchés. Ces hypermarchés vendent aussi des produits locaux et régionaux, plus chers et qui confèrent une qualité parfois supérieure aux autres produits.

DES FRUITS ET LÉGUMES PLUS CHERS

Alors que des pays comme l’Allemagne, par le biais du marché « discount », « achètent très bas mais en grande quantité », la France, préfère l’équilibre entre les fournisseurs à l’instar d’ « Aldi [qui] achète très bas mais en très grande quantité, en acceptant de répercuter [ses] coûts. » comme le dit Dominique Amirault, président de la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF).

En France, les prix varient. Ils sont plus élevés pour la viande et les fruits et légumes, c’est-à-dire 30% plus chers que ceux de l’Union européenne en moyenne. Le pays table sur la production locale, alors que bon nombre de pays membres préfèrent délocaliser et ont recours à des travailleurs détachés d’Europe centrale, ce qui fait baisser les prix. La loi Egalim, laquelle impose une marge de 10% sur le seuil de revente à perte, est également un problème car elle a provoqué une inflation.