Sucre blanc : les 6 meilleures alternatives pour la santé

Si le sucre blanc est un bien utile pour apporter de la douceur dans les plats, il n’est cependant pas très bon pour la santé. Voici six alternatives plus saines.

Le miel

Le miel est un parfait substitut au sucre blanc. Il contient des minéraux, comme le fer, le potassium ou encore le magnésium et des vitamines B et C. Il a surtout l’avantage d’être moins calorique que le sucre traditionnel et offre un pouvoir sucrant 40% supérieur.

Il ne faut cependant pas consommer du miel de façon trop excessive. Il contient 80 grammes de sucre pour 100 grammes de miel et contient 55% de fructose. Autre frein de taille, le prix du miel qui est largement supérieur à celui du sucre blanc.

La stevia

Issue d’une plante, la stevia est ce que l’on appelle un édulcorant naturel. Elle a un pouvoir sucrant 100 à 300 fois supérieur à celui qu’offre le sucre blanc. La stevia est également moins calorique. Cependant, son goût amer n’est pas toujours apprécié du consommateur. Il faut aussi se souvenir que la stevia est issue de modifications chimiques.

Le sirop d’agave

Le sirop d’agave a un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre blanc, il contient du fer, du magnésium, du calcium mais aussi des sels minéraux et du potassium. Il a l’avantage d’avoir un faible indice glycémique, cependant, pour que cette affirmation soit vraie, il faut consommer un sirop d’agave de qualité supérieure. Attention cependant au fructose présent de 60 à 90% dans le sirop d’agave et qui peut avoir un effet néfaste sur la santé en cas de surconsommation.

Le sirop d’érable

Le sirop d’érable contient peu de fructose et a un goût plus fort que les autres qui permet ainsi de réduire la quantité consommée. Il a cependant un indice glycémique élevé.

Le sucre de coco

Issu de la sève des fleurs de cocotier, le sucre de coco est un sucre brun qui contient vitamines, minéraux et antioxydants. Il a un indice glycémique légèrement inférieur à celui du sucre blanc.

Le sucre de bouleau ou xylitol

Le sucre de bouleau aussi connu sous le nom de xylitol est un édulcorant naturel issu de l’écorce du bouleau. Il possède un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre blanc et un indice glycémique plus faible. Attention, consommer trop de xylitol peut entraîner des effets secondaires indésirables notamment laxatifs.