Les 5 bienfaits de la patate douce

Avec son goût légèrement sucré, la patate douce porte bien son nom. En revanche, elle n’a pas grand-chose à voir avec les pommes de terre. Elle appartient à la famille des féculents et d’après les nutritionnistes, concentre un grand nombre de vertus.

Riche en fibres

Cette patate facilement identifiable à sa couleur orangée contient près de 50% de fibres en plus que la pomme de terre classique. C’est excellent pour le transit qui en sera ainsi facilité.

Donne des couleurs

La patate douce donne bonne mine. Tout d’abord grâce à sa teneur en vitamine A qui va synthétiser le bêta-carotène et donner bon teint. Ensuite, la vitamine C va créer du collagène qui va participer à raffermir l’épiderme.

Un concentré de minéraux

On trouve dans la patate douce une bonne quantité de manganèse et de cuivre. Ces deux minéraux sont très utiles pour renforcer le système immunitaire et se protéger contre les infections notamment de la sphère ORL.

Soutient le foie

La patate douce est particulièrement recommandée après un repas trop copieux. Elle va diminuer les enzymes hépatiques dans le foie et l’aider ainsi à fonctionner normalement.

Bonne pour la vue

Enfin, la patate douce permettrait de protéger ses yeux. Grâce à la vitamine A, elle va entretenir la vue en protégeant la cornée et en prévenant les maladies oculaires.