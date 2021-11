Voici les 5 bienfaits de la soupe

L’hiver approche à grands pas et la soupe fait son grand retour. Voici 5 bienfaits de ce repas chaud et bon pour la santé.

une source d’hydratation

La soupe a des vertus hydratantes. En moyenne, une soupe aux légumes apporte l’équivalent de deux verres d’eau. Cependant, pour bénéficier de cette vertu, il faut privilégier la consommation faite maison, à partir de légumes frais ou congelés. Il faut à tout prix éviter les soupes déshydratées ou vendues en briques dans les grandes surfaces qui contiennent énormément de sel. Ce dernier est à l’origine de problèmes de rétention d’eau et peut également être déshydratant.

Un repas hypocalorique

La soupe est un repas que l’on peut qualifier de detox car hypocalorique. En fonction des légumes choisis, une portion de soupe de 250 grammes, apporte entre 50 et 150 calories. Pour éviter de perdre cette valeur nutritive, il faut avoir la main légère sur le sel et lui préférer des épices.

Un effet de satiété

Si la soupe est peu calorique, elle n’en reste pas moins satiétogène, c’est-à-dire qu’elle procure une sensation de satiété à celui qui la consomme. C’est l’apport en eau mais aussi en fibres qui provoque cette sensation. Une portion contient entre 10% et 25% des apports journaliers de fibres qu’il est conseillé de consommer.

une Source de minéraux et de vitamines

Outre ses vertus hydratantes et son apport en fibres, la soupe est source de minéraux et de vitamines. L’apport varie en fonction des associations de légumes. Les carottes et potirons apportent du bêta-carotène, alors que les haricots verts et les courgettes par exemple sont sources de magnésium. La soupe au chou de son côté regorge de minéraux.

Un effet laxatif naturel

Les fibres une fois cuites sont plus digestes et favorisent une meilleure digestion. En cas de constipation, les soupes aux poireaux par exemple sont recommandées car elles ont un effet laxatif naturel et non-agressif pour le transit intestinal.