Les 5 bienfaits épatants du quinoa

Blanche, rouge ou noire, on la retrouve depuis plus de 5.000 ans sur les hauts plateaux d’Amérique du Sud. La graine de quinoa, aussi appelée «mère de tous les grains», est devenue le produit fétiche de nombreuses cantines healthy. Voici cinq raisons d'en manger régulièrement.

Il est le chouchou des sans-gluten

Le quinoa est dépourvu de gluten - cette protéine qui est présente dans plusieurs céréales - ce qui en fait l’un des aliments préférés des personnes allergiques, intolérantes ou souffrant de maladie cœliaque. Il peut donc aisément remplacer les pâtes, le riz ou la semoule. Les femmes et hommes diabétiques ainsi que les végétariens peuvent aussi en consommer.

Il améliore le transit intestinal

Ce «riz des Incas» est recommandé en cas de constipation. Grâce à sa richesse en fibres (environ 6g pour 100g), il facilite le transit intestinal et participe à un bon fonctionnement du système digestif. En dégustant du quinoa en salade, en accompagnement ou façon risotto, on diminue le risque de ballonnements, de crampes ou de douleurs abdominales.

Il aide à la perte de poids

Pauvre en calories (360 en moyenne pour 100 g), cette graine aux mille vertus permet de stabiliser le niveau de glycémie dans le corps et ainsi combattre les graisses qui ont tendance à se stocker dans certaines zones. Ayant une forte teneur en protéines, le quinoa se digère rapidement et offre une sensation de satiété immédiate. Adieu les envies de chocolat et de sucreries en journée, les gourmands seront rassasiés.

Bon pour la peau, il renforce aussi les cheveux

Comme le millet, le quinoa composé de vitamines et de minéraux comme le fer et le cuivre, fait du bien à notre corps, et notamment à nos cheveux. Il permet de les renforcer et de favoriser leur repousse. En mangeant cette «pseudo-céréale» régulièrement, on peut espérer avoir une chevelure brillante et en bonne santé. Puissant anti-oxydant, elle combat aussi le vieillissement cutané et diminue les problèmes d’acné.

Il prévient les maladies cardiovasculaires

S’il est recommandé en cas de diabète, il l’est aussi pour prévenir les risques de maladies cardiovasculaires. Le quinoa permet d’éliminer les toxines accumulées dans l’organisme et de fluidifier le sang. Ainsi, les caillots qui obstruent les artères sont éradiqués. Le cœur est par conséquent protégé.