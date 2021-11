Manger des légumes verts permettrait de lutter contre les migraines selon une étude

Manger des fruits et légumes est bon pour la santé mais aussi pour lutter contre les migraines. Le BMJ (British Medical Journal) Case report, l’une des revues médicales les plus lues au monde, a publié récemment un rapport qui pourrait intéresser tous ceux qui souffrent de maux de tête régulièrement.

Il fait état d'un homme de 60 ans qui supportait de douloureux maux de tête depuis plus de douze ans, résistants à toutes les thérapies conventionnelles. Ses maux de tête s’accompagnaient la plupart du temps de sensibilité à la lumière et de nausée. Sur une échelle de 1 à 10, le patient évaluait parfois sa douleur à 12.

Ce dernier a été invité par les docteurs à suivre une alimentation riche en fruits et légumes à feuilles vert foncé comme les épinards ou le chou kale, correspondant au régime Life pour Low Inflammatory Foods Everyday.

En deux mois, le nombre de manifestations de maux tête est passé d’une vingtaine à un. Et en trois mois les migraines ont totalement disparu. A titre de comparaison, l’objectif des médicaments antimigraine est de réduire de 50% les manifestations. Et ce répit n’a pas été de courte durée. D’après le BMJ, le patient n’a pas souffert de migraine depuis plus de sept ans.

Pour les chercheurs qui ont publié ce rapport, ce succès thérapeutique est à mettre sur le compte du bêta-carotène présent dans les légumes verts à feuilles. Celui contenu dans d’autres légumes comme les carottes n’aurait pas le même effet. Cette annonce a toutefois suscité des réserves d’autres scientifiques qui ont invité la communauté internationale à effectuer davantage de recherches.