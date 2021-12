Ces 6 bienfaits étonnants des pois chiches

Originaire du Proche-Orient, le pois chiche est un légume sec aux multiples bienfaits. Voici 6 raisons d’en manger plus souvent.

un appétit réduit

Riche en fibres (environ 17 g/100 g) et en glucides complexes, les pois chiches favorisent la satiété, c’est-à-dire la sensation de ne pas avoir faim. Cet aliment est donc idéal dans le cadre d'un régime minceur.

Un index glycémique bas

Sans compter que cet aliment affiche un index glycémique bas (40). Autrement dit, il ne fait pas grimper le taux de sucre, limite les coups de fatigue, ainsi que les fringales qui peuvent survenir entre les repas.

Un allié pour le système digestif

De plus, ce cousin des petits pois prend soin de notre système digestif. Il stimule les intestins paresseux, facilite le processus de digestion, et favorise la présence de bonnes bactéries dans la flore intestinale.

des muscles développés

Consommer des pois chiches permet de gagner en masse musculaire. Et pour cause, ils apportent une bonne quantité de protéines. C’est d’ailleurs l’un des aliments d'origine végétale qui en contient le plus.

Un super-antioxydant

Autre bienfait : cette petite légumineuse possède des propriétés antioxydantes. Excellente source de manganèse, elle prévient la formation de radicaux libres, responsables du vieillissement cellulaire.

un apport pour le système nerveux

Enfin, parce qu’ils ont une forte teneur en minéraux – fer, phosphore, calcium, cuivre, magnésium – et en vitamines B, les pois chiches participent aussi au bon fonctionnement du système nerveux.