The Face of Anonymous : un documentaire fascinant sur Commander X, le célèbre cyber-révolutionnaire

Le collectif Anonymous a officiellement vu le jour en 2003 sur un forum baptisé 4chan, avant de gagner une notoriété inattendue en 2008 à la suite d’une série d’actions menées contre l’Église de scientologie.

Si, aujourd’hui, le masque de Guy Fawkes aperçu dans le film «V pour Vendetta» est intimement lié à l’identité de la mouvance «hacktiviste», le documentaire The Face of Anonymous, diffusé sur Planète+Crime Investigation le 19 décembre prochain à 21h (et disponible dans la foulée à la demande sur myCANAL), nous révèle que le choix de celui-ci est totalement dû au hasard. C’est au moment d’organiser leur première manifestation, alors qu’ils sont à la recherche d’un modèle de masque à conseiller aux manifestants, et qui soit disponible à grande échelle, que le collectif alors naissant porte son choix sur ceux de Guy Fawkes dont ils trouvent une large quantité d’invendus.

Face au succès de cette opération totalement improvisée, un homme prénommé Christopher Mark Doyon, qui sera par la suite connu sous le pseudonyme de Commander X, décide de se rapprocher d’Anonymous et d'en devenir un membre actif.

Un témoignage rarissime

En 2010, quand Wikileaks publie des images de frappes aériennes américaines en Irak, et se retrouve au cœur d’une vaste campagne de dénigrement, le collectif Anonymous mène sa première action d’envergure sur le terrain de la guerre informatique. Et Christopher Mark Doyon est aux commandes des opérations. Comment cet ancien adolescent féru d’informatique ayant grandi dans le Maine rural est-il devenu un seigneur de la guerre cybernétique, recherché par le FBI et en cavale depuis 2011 ?

C’est ce que dévoile le documentaire The Face of Anonymous, notamment à travers le témoignage de Commander X depuis son exil mexicain. Ce dernier revient sur son incroyable parcours, expose les motivations de son combat, et explique comment son action a évolué aujourd’hui. Plusieurs membres historiques du collectif Anonymous ont également accepté d’exposer leur point de vue sur le rôle – positif et négatif – de Christopher Mark Doyon sur la mouvance. Une enquête passionnante de bout en bout.