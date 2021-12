Ces 5 bonnes raisons de manger du tofu

Consommé depuis des siècles en Asie, le tofu est issu du caillage du lait de soja. Cet aliment passe-partout est d'ailleurs connu sous le nom de «fromage de soja». Et ses bienfaits sont nombreux. Voici cinq bonnes raisons de l'associer à son alimentation.

Renforce les cheveux

Cette pâte molle et blanchâtre, qui absorbe facilement la saveur des aliments, renforce la fibre capillaire. Et pour cause, le tofu est une excellente source de protéines. Il fournit ainsi de la kératine, la matière première des cheveux. Dans le détail, une portion de 100 grammes de tofu contient environ 16 grammes de protéines et peut ainsi tout à fait se substituer à la viande.

Un allié minceur

Autre atout de taille : il aide à garder la ligne. Grâce à sa teneur en protéine végétales, cet aliment au goût discret a un haut pouvoir rassasiant, ce qui permet de limiter les envies de grignotages. De plus, il est digeste, pauvre en gras saturés et contient peu de glucides, ce qui en fait un produit modérément calorique (120 calories pour 100 grammes).

lutte contre l’anémie

Si vous souffrez d’une anémie liée à une carence en fer, rien de tel qu’une cure de tofu. En effet, 100 grammes renferment environ 5 mg de fer. Ce minéral essentiel à l’organisme participe à la fabrication de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang, mais aussi de la myoglobine, une protéine impliquée dans le stockage de l'oxygène. A noter que le tofu constitue aussi une bonne source de calcium et de magnésium.

Favorise le transit

C’est un aliment de choix pour les personnes sujettes à la constipation. Riches en fibres, le tofu est reconnu pour faciliter le transit intestinal. Sans compter que ces fibres vont faciliter l'assimilation des vitamines. A ce sujet, il est bon de préciser que le tofu en renferme plusieurs. Outre la vitamine A, qui a une action sur la peau, il contient de la vitamine B et D, indispensables à la minéralisation des os, et E, qui a une fonction anti-oxydante.

Réduit le risque de maladies cardiovasculaires

Enfin, il faut savoir sur le tofu réduirait le risque de maladies du cœur, surtout chez les femmes. C’est en tout cas la conclusion d’une étude américaine publiée l'an dernier portant sur près de 200.000 personnes. D’après les scientifiques, manger du tofu plus d'une fois par semaine réduirait de 18% le risque de maladie cardiovasculaire.