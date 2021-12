Les 7 bienfaits étonnants du piment

Le piment est très utilisé dans certains types de cuisine, notamment en Asie, et dans les pays tropicaux, où ses fonctions antibactériennes et antiparasitaires sont connues depuis longtemps. De la famille des solanacées, la même que la tomate, le poivron, l'aubergine ou encore la pomme de terre, le piment est un allié de poids pour rester en bonne santé. Voici ses principales vertus.

Prévient les maladies cardiovasculaires

Une étude américaine menée par des chercheurs de l'université de Cleveland et publiée en novembre 2020 a confirmé que les personnes consommant du piment présentaient un risque de mortalité cardiovasculaire (26% de moins) par rapport aux autres.

C'est la présence de capsaïcine, la molécule qui provoque la sensation de brûlure ainsi que celle de chaleur lorsqu'elle entre en contact avec les muqueuses, qui expliquerait l'efficacité du piment dans la lutte contre les maladies du coeur.

Lutte contre le cancer

La capsaïcine, qui appartient à la famille des alcaloïdes, serait également bénéfique dans la prévention des cancers. Elle est en effet capable de freiner le développement des métastases, ces cellules cancéreuses secondaires capables de coloniser différents organes.

Aide à perdre du poids

Des études ont démontré que le piment, et notamment la fameuse capsaïcine qu'il contient, augmentent la dépense énergétique.

De plus, manger pimenté inciterait à manger moins. Une étude a notamment montré que la quantité de calories consommées lors d'un repas offer à volonté diminuait de 74 kcal en moyenne chez les personnes mangeant pimenté.

Bon pour la peau

Riche en vitamines C et en nutriments et minéraux, le piment peut contribuer à garder une peau saine et éclatante. Anti-inflammatoire, illumant, unifiant, anti-tâches et anti-âges, il permet à la peau de se régénérer et réduit les irritations et inflammations.

Des soins cosmétiques contenant du piment, desquels la capsaïcine a été retirée afin d'éviter de se brûler la peau, sont vendus dans le commerce.

Renforce le système immunitaire

Riches en oligoéléments (cuivre, magnésium, potassium, manganèse, fer), les piments contribuent à renforcer le système immunitaire. La capsaïcine, grâce à ses vertus anti-inflammatoires, est également bénéfique.

Lutte contre les douleurs

Grâce aux vertus anti-inflammatoires de la capsaïcine, mais aussi son effet antinociceptif (diminue la sensibilité à la douleur), le piment soulage les douleurs liées à l'arthrite, aux rhumatismes, aux torticolis ou encore aux crampes ou maux de dos. La capsaïcine est utilisée en pharmacie pour traiter les douleurs chroniques neuropathiques.

Lutte contre le vieillissement

Riche en pigments végétaux (chlorophylle dans le piment vert et caroténoïdes dans les piments rouges et orangés), le piment possède d'importantes vertus antioxydantes. Ces deux molécules appartenant à la famille des flavonoïdes permettent à l'organisme de combattre les radicaux libres, les substances nocives produites naturellement par le vieillissement, mais aussi par la pollution ou le soleil.