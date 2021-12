Ces 5 fromages qui contiennent le plus de calcium

Le calcium est essentiel pour l’organisme : il contribue à la solidité et au bon entretien des os et des dents.

On le trouve dans les fruits secs comme les amandes mais aussi dans les produits laitiers comme les fromages. Ceux à pâte pressée en contiennent le plus. Mais d’une spécialité à l’autre, il y a quelques différences. Voici ceux qui sont les plus riches en calcium.

Le gruyère

Facilement identifiable avec ses trous, le gruyère fait partie des fromages qui contiennent le plus de calcium d’après l’Anses, soit 1090 mg par 100g. On pense qu’il est uniquement fabriqué en Suisse mais il existe un gruyère de France produit en Savoie et en Franche-Comté et protégé par une appellation.

Le comté

Six, douze, dix-huit mois… Plus le comté vieillit, plus il gagne en intensité. En revanche sa teneur en calcium reste élevée quel que soit l’âge de la meule. Il en contient en moyenne 993 mg/100g d’après l’Anses.

Le parmesan

Cette spécialité italienne dont raffolent les Français recèle une grande quantité de calcium : 980 mg/100 g. Une raison supplémentaire de l’ajouter dans son plat.

La tomme de vache

La tomme regroupe toute une catégorie de fromages à pâte pressée. On en trouve dans de nombreuses régions de France. Côté calcium, c’est une source non négligeable soit 953 mg de calcium par/100g.

La mimolette vieille

Facilement identifiable à sa couleur orange, la mimolette vieille peut déplaire aux enfants en raison de son intensité. Pourtant elle est idéale pour leur croissance. En effet la mimolette vieille contient 910 mg de calcium/100g.