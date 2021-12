Ces 6 règles indispensables pour une alimentation saine et équilibrée

Ne rien interdire, mais ne pas tout autoriser. Pour être en forme et éviter le risque de carences, il est essentiel de bien composer son assiette. Voici 6 règles à suivre pour avoir une alimentation saine et équilibrée.

Privilégier les fruits et les légumes

On ne le répétera jamais assez, les fruits et les légumes sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Et pour cause, ils apportent des minéraux, des vitamines, des antioxydants, ou encore des fibres. L’idéal est de consommer des légumes au déjeuner et au dîner et de déguster chaque jour au moins deux fruits. Toutefois, ils ne peuvent pas couvrir à eux seuls la totalité des besoins nutritionnels.

Ne pas bannir les féculents

Autre règle d’or : ne pas supprimer totalement les féculents. Le riz, la semoule, le blé, les pâtes (de préférence complètes), ou encore les lentilles, pois chiches et autres pommes de terre, font partie intégrante d'une alimentation équilibrée. Ils fournissent des protéines végétales et des glucides complexes indispensables aux muscles et au cerveau. Il est conseillé de manger une petite quantité de féculents le midi et le soir (environ 100 grammes de féculents cuits par repas).

Manger suffisamment de produits laitiers

Contraction musculaire, coagulation sanguine, solidité des os, des dents… Minéral le plus abondant du corps humain, le calcium est un allié précieux à tout âge. D’où l’intérêt de consommer quotidiennement des produits laitiers (lait, yaourts, fromages…). Plus précisément, dans le cadre une alimentation équilibrée, il est recommandé de consommer trois produits laitiers par jour.

Optez pour les bonnes graisses

S'il faut surveiller son apport en acides gras saturés, qui font partie du «mauvais» gras, les graisses insaturées, quant à elles, aussi appelées bonnes graisses (oméga 3 et 6), sont les alliés du corps humain. Dans le détail, on en trouve dans les huiles végétales, les oléagineux (amandes, noix, noisettes…), mais aussi dans les avocats, ainsi que les poissons dits «gras», comme le saumon, les maquereaux, les sardines, ou encore le hareng.

Bien choisir les morceaux de viande

Source de protéine, la viande contribue à l'équilibre alimentaire. Toutefois, elle ne doit pas être l’élément dominant de l’assiette mais un des composants du plat principal. Pour un régime alimentaire sain, veillez à choisir les morceaux de viande les plus maigres (moins de 10 grammes de graisses pour 100 grammes de viande), et ce, quel que soit le type de viande : escalope, rôti, filet, blanc de volaille ou de lapin, filet maigre de porc.

Limiter les aliments sucrés

Consommé avec excès, le sucre est mauvais pour la santé. C’est pourquoi il faut limiter les boissons sucrées comme les sodas et les produits transformés. Mais limiter ne veut pas dire bannir totalement, car l’organisme a besoin de sucre. C’est notre principal carburant. On peut se faire plaisir ponctuellement avec une pâtisserie ou une glace. Mais au quotidien, en guise dessert, tournez-vous autant que possible vers les fruits ou des compotes peu sucrées.

Pour rappel, l'OMS recommande une consommation maximale de 50 grammes de sucre par jour.