Les 5 bienfaits surprenants de la noix de coco

L'été, dans des contrées exotiques, on boit son eau avec une paille, allongé sur une serviette de bain. Mais la noix de coco se consomme sous d'autres formes : huile, lait, poudre, crème ou en copeaux dans des desserts. Ce fruit possède de nombreuses vertus pour la santé.

Elle soulage la «gueule de bois»

Après une soirée arrosée, les lendemains sont souvent difficiles avec des maux de tête et des nausées. Pour remédier à la «gueule de bois», des remèdes naturels existent comme manger des bananes ou des huîtres ou boire du jus de citron… ou de l’eau de coco. Cette dernière permet de réhydrater l’organisme à condition de ne pas en abuser car elle est tout de même très sucrée. Rappelons que l’alcool est dangereux pour la santé et qu’il faut en consommer avec modération.

Elle diminue la faim

La noix de coco renferme une grosse quantité de fibres alimentaires, environ 9 g pour 100 g. Ce fruit aide par conséquent à lutter contre la constipation, facilite la digestion, stimule le transit intestinal et augmente la sensation de satiété pour éviter une fringale pendant la journée. Avec la noix de coco, le grignotage ne sera qu’un lointain souvenir.

Elle lutte contre l’hypertension

Si elle est riche en oligo-éléments comme le manganèse, le fer, le phosphore ou le cuivre, la noix de coco possède également une forte teneur en potassium (environ 350 g pour 100 g de chair) et de magnésium ce qui en fait un formidable allié pour combattre la tension artérielle et le risque de maladies cardiovasculaires.

Elle redonne de l’énergie

Dans la noix de coco, on retrouve de la vitamine B9 qui assure un bon fonctionnement du système nerveux et immunitaire, ainsi que de la vitamine C pour apporter du tonus à l’organisme, notamment après un effort physique. Le lait de noix de coco est également une source non négligeable de vitamine B6.

Elle nourrit la peau et les cheveux

Si son odeur rappelle les vacances et les plages ensoleillées, l’huile de noix de coco trône aussi souvent dans la salle de bain en raison de ses propriétés nourrissantes. Elle adoucit la peau et permet aussi de cicatriser une plaie ainsi que de calmer les irritations. Certaines femmes l’utilisent comme lotion démaquillante. En soin ou en masque, cette huile rend les cheveux plus doux et brillants, et facilite le démêlage pour une «crinière» fortifiée.