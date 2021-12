Fêtes de fin d'années : voici le poids que l'on prendrait en moyenne

Des chercheurs se sont penchés sur la corrélation fêtes de Noël et prise de poids. Le résultat est sans appel : en moyenne, on prend entre 500 et 800 grammes entre Noël et le 31 décembre.

Propices aux excès en tout genre, les fêtes de Noël sont un peu un véritable lâcher prise sur le plan de la ligne. Des chercheurs des universités de Tempere (Finlande) et de Cornell (États-Unis) ainsi que l’entreprise Withings (France) ont noté les variations de poids de 2.294 personnes basées dans trois pays différents : l’Allemagne, les États-Unis et le Japon. Les périodes couvertes étaient les fêtes de fin d’année, Thanksgiving, Pâques et la Golden week au Japon.

Les participants devaient se peser quotidiennement sur une durée totale d’un an, via une balance connectée. Dans les trois pays étudiés, le poids de tous les sujets grimpait dans les dix jours qui suivaient Noël. Pour les chercheurs, ce surplus est le record en comparaison à celui de toutes les autres périodes de fêtes célébrées dans les trois pays.

Au vu des résultats préoccupants, les chercheurs tirent la sonnette d’alarme quant à l’importance de la maîtrise de soi. Comme il l’expliquent dans le New England Journal of Medecine : « moins on prend de poids, moins on doit se soucier d’en perdre. » Ils rappellent également que si la moitié du poids est rapidement éliminé, l’autre moitié reste jusqu’à l’été suivant.