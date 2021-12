Les 5 bienfaits étonnants de la clémentine

C'est la saison des clémentines. Cet agrume, dont les enfants raffolent, concentrent beaucoup de bienfaits. Voici cinq raisons d'en consommer régulièrement.

Un coup de fouet pour l’organisme

Créé en Algérie par le père Clément au début du XXe siècle, ce fruit garantit force et vitalité à l’organisme, à l’instar de l’orange et du pamplemousse. Deux clémentines apporteraient 40 mg de vitamine C, soit près de la moitié des apports journaliers nécessaires d'après l'Anses. Ainsi, elle permet de lutter contre la fatigue, de stimuler le système immunitaire et de combattre le rhume et les agressions virales.

Un allié pour la perte de poids

On apprécie la clémentine pour son goût légèrement sucré, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle fait grossir. Bien au contraire. Avec environ 45 calories pour 100 g, cet aliment est recommandé à toutes les personnes qui souhaitent garder la ligne. Constitué à 85% d’eau, il a des vertus désaltérantes et hydratantes. Il est également riche en fibres, et facilite le transit intestinal.

Un anti-crampes efficace

La clémentine regorge de minéraux et d’oligo-éléments, tels que le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer et le cuivre. Autant de propriétés qui expliquent pourquoi les sportifs en raffolent. Ce fruit permet en effet de prévenir l’apparition de crampes et de courbatures. La présence aussi de caroténoïdes participe à renforcer les os, notamment chez les personnes âgées.

Un agrume bon pour la vue

Plus on vieillit, plus la vue a tendance à nous jouer des tours. Sans oublier que l’on passe de nombreuses heures devant la télévision ou les écrans d’ordinateur et de smartphone, ce qui aggrave la fatigue visuelle. Pour y remédier, il est conseillé d’intégrer la clémentine à son alimentation puisqu’elle renferme une quantité importante d’antioxydants. Elle protège la cornée, et lutte contre l’apparition de la cataracte.

Un effet bonne mine

Avec cet agrume, on fait le plein de vitamine E qui contribue à régénérer les cellules et par conséquent, à retarder le vieillissement cutané. La vitamine B5 ralentit la chute des cheveux. Et ce fruit nous protège des maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, l’huile essentielle de clémentine aide à se détendre après une journée stressante et à passer une bonne nuit. Au réveil, les signes de fatigue seront estompés.