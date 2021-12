Dry January : quels sont les effets sur le corps d'un mois sans alcool ?

De plus en plus de Français participent au Dry January. Lancé il y a quelques années par des associations, il s’agit d’un défi qui consiste à ne pas boire une goutte d'alcool tout au long du mois de janvier et qui tombe particulièrement bien après les excès des fêtes de fin d’année.

Si la consommation d’alcool peut être agréable, elle a aussi un côté obscur : il s'agit de la seconde cause de mortalité évitable dans l’Hexagone avec 41.000 décès attribués chaque année d’après Santé Publique France.

Le Dry January est l’occasion de faire le point sur sa consommation et de constater rapidement les premiers bienfaits d’une vie sans alcool.

Une perte de poids

C’est sans doute l’argument le plus convaincant au lendemain des agapes de fin d’année. Le Dry January permet de retrouver sa ligne et de perdre rapidement du poids.

En effet, un demi de bière compte 120 calories (donc le double pour une pinte) et un verre de vin approximativement 90 calories. A titre d’exemple, on estime qu’un repas moyen pour adulte doit faire 700 calories. Un mois sans alcool est donc l’assurance de perdre quelques kilos.

Un sommeil de meilleure qualité

En général, après une soirée très arrosée on n’a pas trop de mal à s’endormir. Mais ce n’est pas pour autant que le sommeil est récupérateur.

En effet, d’après les experts l’alcool perturbe les cycles de sommeil». En deuxième partie de nuit, il peut devenir instable avec de nombreux réveils pour aller aux toilettes ou s’hydrater. Le Dry January permet donc de renouer avec des nuits apaisées.

Un teint plus frais

Les effets déshydratants de l’alcool sont néfastes pour la peau et entraîne par exemple des rougeurs au niveau du visage. Cet effet vasodilatateur agit sur les vaisseaux sanguins.

Par ailleurs, le sucre va freiner le renouvellement des cellules. De nombreuses maladies de peau comme la rosacée ou encore le psoriasis sont aggravées par la consommation d’alcool (sans en être toutefois la cause principale).

Un esprit plus serein

Souvent en cas de période de stress on peut être tenté de s’enivrer plus régulièrement. L’alcool va avoir un effet anxiolytique et détendre peu de temps après sa consommation. Mais ce répit est illusoire.

En effet, ses propriétés anti-stress n’agissent que sur le court-terme. Dès le lendemain, l’anxiété va revenir et de façon décuplée. Se lancer dans un mois sans alcool peut permettre de gagner en sérénité.

Une plus grande résistance aux virus

Comme leur nom l’indique, les gels hydro-alcooliques contiennent de l’alcool. Mais leur efficacité contre les virus s’arrête au lavage de mains.

En effet, boire de l’alcool n’est absolument pas un remède contre les infections. Cela va même entraîner l’effet inverse : les globules blancs, qui permettent de lutter contre les virus, sont alors perturbés et fragilisent le système immunitaire.